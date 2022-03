Scharzfeld. Anhänger eines Traktor-Gespanns berührt Fahrradfahrerin in Scharzfeld. Fahrer fährt weiter, Frau muss ins Krankenhaus. Polizei sucht Zeugen.

Blaulicht Unfall in Scharzfeld: Trecker fährt Radlerin an und flüchtet

Eine Radfahrerin ist am Freitag, 18. März, in der Scharzfelder Harzstraße verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 78-jährige Scharzfelderin gegen 14 Uhr in der Harzstraße mit ihrem E-Bike unterwegs, als ein Trecker mit Anhänger sie überholte.

Anhänger fängt an zu schwanken

Während des Vorbeifahrens geriet der Anhänger ins Schwanken und touchierte die Radfahrerin. Diese stürzte und verletzte sich. Das Traktor-Gespann fuhr, ohne anzuhalten, weiter in Richtung der Straße Am Anger, die 78-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei Herzberg bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter 05521/920010 zu melden.

pol