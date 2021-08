Fotowettbewerb Harz-Natur 2021: Die Gewinner stehen fest

Der Gesamtsieg und der erste Preis in der Kategorie A gingen 2021 an Thomas Hinsche aus Dessau-Roßlau für das spektakuläre Foto „Schnee-Fight“.

Am 14. August wurden die Gewinner des Fotowettbewerbs „Harz-Natur 2021“ im Schloss Herzberg ausgezeichnet. Der Nationalpark Harz hatte zusammen mit der Jungfer Druckerei und Verlag GmbH und der SilverLynx Media GmbH (beide aus Herzberg) zum siebten Mal den Wettbewerb ausgeschrieben. Mit ihren Motiven von spannenden Tierbegegnungen, atemberaubenden Landschaften oder den kleinen Wundern am Wegesrand können Hobby- und Profi-Fotofreunde ihre Faszination für die Natur im Nationalpark Harz mit anderen teilen.

Die vier Kategorien

Gesucht wurden Bilder in vier Kategorien: „Es rennt, fliegt oder krabbelt – Tiere im Nationalpark“, „Sagenumwobene Bergwildnis – Landschaftsaufnahmen“, „Kleine Welt am Wegesrand – Makrofotografie“ und „Wald im Wandel zur Wildnis – Naturaufnahmen des neuen Waldes“. Die Jury hatte die schwere Aufgabe, aus den mehr als 1.000 eingereichten Fotos die besten auszuwählen. Im Rittersaal des Schlosses Herzberg wurden nun die Gewinner der vier Kategorien durch Andreas Wulf, Jungfer Druckerei und Verlag GmbH, und Dr. Roland Pietsch, Nationalpark Harz, ausgezeichnet.

Das sind die Sieger

Der Gesamtsieg und der erste Preis in der Kategorie A gingen 2021 an Thomas Hinsche aus Dessau-Roßlau für das spektakuläre Foto „Schnee-Fight“. Das Foto „Oderteich im Abendlicht“ von Dr. Marion Müller aus Goslar errang in Kategorie B den ersten Platz. Mit der Aufnahme „Grüne Krabbenspinne“ gewann Jürgen Trull aus Osterode die Kategorie C. In der Kategorie D überzeugte Robin Hogreve aus Osterode mit seinem Foto „Im Käferwald“. Eine Ausstellung mit den schönsten Bildern ist bis zum 31. Oktober im Museum Schloss Herzberg zu sehen. Die Sonderausstellung ist mittwochs bis sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Das Foto „Oderteich im Abendlicht“ von Dr. Marion Müller aus Goslar errang in Kategorie B den ersten Platz. Foto: Dr. Marion Müller / Nationalpark Harz

Mit der Aufnahme „Grüne Krabbenspinne“ gewann Jürgen Trull aus Osterode die Kategorie C. Foto: Jürgen Trull / Nationalpark Harz

In der Kategorie D überzeugte Robin Hogreve aus Osterode mit seinem Foto „Im Käferwald“. Foto: Robin Hogreve / Nationalpark Harz

Nationalpark-Kalender 2022

Weiterhin wurden 13 Bilder des Wettbewerbs für den Nationalpark-Kalender 2022 ausgewählt. Dieser ist in den Verkaufsstellen des Nationalparks und in zahlreichen Buchhandlungen erhältlich. Die Einnahmen aus dem Verkauf kommen dem Luchsprojekt Harz (www.luchsprojekt-harz.de) zugute, denn der Kalender wird der Gesellschaft zur Förderung des Nationalparks Harz e.V. von der Jungfer Druckerei und Verlag GmbH zur Verfügung gestellt. Bestellt werden kann der Kalender auch im Nationalpark-Besucherzentrum unter post@torfhaus.info oder 05320/33179-0.

Der Nationalpark Harz, die Jungfer Druckerei und Verlag GmbH Herzberg und die SilverLynx Media GmbH kooperieren seit 2010 im Zusammenhang mit dem Fotowettbewerb und dem Kalender „Harz-Natur“. Für die Jungfer Druckerei ist die Vermeidung von Emissionen und die Verbesserung der Effizienz ihrer Maschinen wesentlicher Bestandteil ihres Betriebskonzeptes. Ihr Einsatz für das Luchsprojekt ist Ausdruck ihrer Verbundenheit mit der Harzregion und ihrer vielfältigen Natur.