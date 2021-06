Herzberg: Auto und Motorrad kollidieren frontal

Herzberg. Bei dem Unfall am 4. Juni erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Die Ortsdurchfahrt Herzberg musste voll gesperrt werden.

Ein schwerer Unfall zwischen eine Auto und einem Motorrad sorgte am Freitagabend für eine längere Vollsperrung der B243 in der Ortsdurchfahrt Herzberg. Das berichtet Markus Herzberg von der Feuerwehr Herzberg am Samstagabend unserer Zeitung.

Am Freitag, 4. Juni, gegen 19.35 Uhr wurden die Feuerwehr Herzberg, Polizei und Rettungsdienst zu einem schweren Unfall gerufen. An der Kreuzung B243 / Göttinger Straße in Herzberg waren ein Auto und ein Motorrad frontal zusammengestoßen. Während sich das Motorrad unter den SUV verkeilte, kam der Fahrer ca. zehn Meter weiter auf der Fahrbahn zu liegen. Ersthelfer kümmerten sich beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits um den Schwerverletzten

Abschirmen gegen Schaulustige

Während sich der Rettungsdienst um den Verletzten kümmerte, sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle ab. „Aufgrund der zahlreichen Schaulustigen wurde auf Weisung der Polizei die Unfallstelle weiträumig abgesperrt. Mit Hilfe von Decken schirmten Feuerwehrkräfte den Verletzten sowie den behandelnden Rettungsdienst vor neugierigen Blicken ab“, so Herzberg. Nach der ersten Behandlung vor Ort durch den Notarzt, wurde der Schwerverletzte zur weiteren Behandlung in die Klinik Herzberg transportiert.

Unfallaufnahme durch die Polizei mit Hilfe der Drehleiter der Feuerwehr. Foto: Markus Herzberg / Feuerwehr Herzberg

Die Feuerwehr streute die aus beiden Fahrzeugen auslaufenden Betriebsstoffe mit Bindemittel ab. Bei der Unfallaufnahme unterstützte die Feuerwehr die Arbeit der Polizei. Mit Hilfe der Drehleiter wurden Übersichtsaufnahmen von der Unfallstelle angefertigt. Um das Motorrad unter dem Pkw hervorziehen und bergen zu können, musste der SUV mit Hilfe von Lufthebekissen der Feuerwehr angehoben werden. Dadurch konnten beide Fahrzeuge ohne weiteren Schaden anzurichten getrennt werden.

Nachdem ein Abschleppunternehmen beide Fahrzeuge abtransportiert hatte, wurde die Fahrbahn durch eine Fachfirma mit Hilfe einer Kehrmaschine gereinigt.

Autofahrer ignorieren Absperrung

Die Bundesstraße musste für die Dauer der Rettungs- und Aufräumungsarbeiten sowie der aufwendigen Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Herzberg erklärt: „Leider mussten die an der Absperrung eingesetzten Einsatzkräfte berichten, dass vereinzelt Autofahrer die Absperrmaßnahmen ignorierten und Einsatzfahrzeuge sowie aufgestelltes Verkehrssicherungsgerät umfahren haben.“

Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der Einsatz gegen 22 Uhr beendet werden.

Die Feuerwehr Herzberg war mit mehreren Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort, ebenso wie vier Einsatzkräfte mit Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug sowie die Polizei Herzberg mit vier Beamten mit zwei Streifenwagen sowie ein Abschleppunternehmen und eine Fachfirma für Fahrbahnreinigung.