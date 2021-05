Herzberg. 22 Feuerwehrleute waren Samstag bei einem Brand in Herzberg im Einsatz. Eine alte Gartenlaube hatte Feuer gefangen – unter einer Hochspannungsleitung.

Eine verfallene Gartenhütte am Herzberger Bahnhof brannte.

Feuer in Herzberg: Alte Gartenhütte am Bahnhof brennt

Aus bislang unbekannter Ursache brannte am Samstagnachmittag eine verfallene Gartenhütte am Herzberger Bahnhof. Das teilt die Feuerwehr Herzberg mit.

Gegen 17.15 Uhr wurde die Wehr zu einem Brand in die Kornstraße gerufen. Angrenzend zum Bahnhofsgelände stand eine verfallene Gartenhütte beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Das Objekt befand sich in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen und direkt unter einer Hochspannungsleitung, die zum Umspannwerk Herzberg führt. Während der Zugverkehr nicht beeinträchtig war, wurde umgehend die Leitstelle des Netzbetreibers „Harzenergie“ informiert.

Der Brand wurde von einem Trupp unter Atemschutz mit Hilfe eines C-Rohres gelöscht und die Einsatzstelle anschließend an die Polizei übergeben. Gegen 18.30 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. 22 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz sowie zwei Beamte der Polizei Herzberg. ffw