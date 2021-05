Elbingerode. Ein Unbekannter brach in ein Wohnhaus in Elbingerode ein - und stand plötzlich vor der Besitzerin.

Polizei sucht Zeugen Schock in der Nacht: Einbrecher weckt Hausbesitzerin

Schock für eine Hausbesitzerin in Elbingerode: am frühen Morgen des 24. Mai, gegen 4 Uhr, wurde sie durch einen Einbrecher geweckt, der mitten in ihrem Schlafzimmer stand. Der Einbrecher ergriff daraufhin unerkannt die Flucht.

Durch Wintergarten eingedrungen

Wie die Polizei mitteilt, war der Unbekannte durch einen Wintergarten in das Wohnhaus in der Straße Im Alten Dorf eingedrungen und hatte mehrere Schränke durchwühlt.

Der Täter wird auf ca. 185 cm geschätzt und soll dunkel gekleidet gewesen sein.

Mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterode, Telefon 05522/5080, oder bei der Polizeistation Hattorf, Telefon 05584/ 999840, zu melden.