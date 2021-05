Andreas Müller-Zier begann seine Feuerwehrlaufbahn vor 50 Jahren

Eigentlich führt die Feuerwehr in Herzberg ihre Jahreshauptversammlung immer Ende Januar durch. In diesem Jahr musste die Veranstaltung wegen der Corona- Pandemie ausfallen. Auch zum Ersatztermin Ende April 2021 konnte die Jahreshauptversammlung nicht stattfinden. Aus diesem Grund einigten sich die Verantwortlichen der Feuerwehr Herzberg zusammen mit Bürgermeister Lutz Peters, dem Abschnittsleiter Brandabschnitt 3, Christian Wille, und dem Stadtbrandmeister Gerd Herrmann, zumindest die zur Jahreshauptversammlung anstehenden Beförderungen, Ehrungen und die Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr in einer kleinen Feierstunde im Hof des Gerätehauses vorzunehmen bzw. auszusprechen. Alle Berichte, die zu einer Jahreshauptversammlung gehalten werden, wurden im Vorfeld schon an die Kameradinnen und Kameraden verschickt.

Anwesend waren wegen der Pandemie nur die zu befördernden und zu ehrenden Feuerwehrmitglieder. Bürgermeister Peters, Abschnittsleiter Wille und Stadtbrandmeister Herrmann stellten in kurzen Grußworten die Bedeutung auch dieser im kleinen Kreis stattfindenden Feierstunde da und bedankten sich auch für die Einsatzbereitschaft in dieser schwierigen Zeit. Alexander Hänel stellte sich kurz als Neuer im Fachbereich 2 den Anwesenden vor und wünschte für diese Feierstunde auch alles Gute.

Beförderungen

Als erstes wurden die Kameradinnen und Kameraden Celina Apel, Finja Grosse, Nele Steffanowski, Luca Gödecke, Joel Gündel und Maximilian Rümke durch den Jugendwart Florian Becker und den Ortsbrandmeister Uwe Bock aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übergeben. Anschließend beförderte Ortsbrandmeister Uwe Bock zusammen mit seinem Stellvertreter Andreas Müller-Zier zahlreiche Kameradinnen und Kameraden. Zu Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern wurden Celina Apel, Nele Steffanowski, Sean- Paul Karczmarczyck, Lukas Kurze, Felix Rhode und Maximilian Rümke befördert. Fabian Köppel wurde zum Oberfeuerwehrmann, Gian-Luca Naass und Eric Raddatz zu Hauptfeuerwehrmännern und Mona Steffanowski und Sebastian Schulze jeweils zur 1. Hauptfeuerwehrfrau bzw. 1. Hauptfeuerwehrmann befördert. Stadtbrandmeister Gerd Herrmann beförderte Niklas Fuchs vom Hauptlöschmeister zum Brandmeister.

Ehrungen

Im Anschluss hieran ehrten Bürgermeister Peters und Stadtbrandmeister Herrmann Mona Steffanowski und Florian Becker für 25-jährige Dienste im Feuerlöschwesen. Mona Steffanowski entstammt einer „Feuerwehrfamilie“: Bereits ihr Vater ist aktives Mitglied der Feuerwehr in Lonau, wo auch Mona ihre Dienstzeit begann. Nach Umzug mit ihrem Mann nach Herzberg, wechselten beide dann von der Feuerwehr Lonau nach Herzberg. Mittlerweile ist ihr Mann langjähriger Gerätewart der Feuerwehr Herzberg und die beiden Kinder Nele und Finn, sind auch in der Einsatzabteilung bzw. in der Jugendfeuerwehr dabei.

Florian Becker ist bereits in der Jugendfeuerwehr Herzberg gewesen. In seiner Zeit in der Einsatzabteilung ist er mittlerweile viele Jahre Gruppenführer und leitet seit vielen Jahren die Jugendfeuerwehr. Darüber hinaus engagiert er sich noch als Kreisausbildungsleiter des Landkreises Göttingen noch in der Ausbildung der Feuerwehrleute.

Durch Abschnittsleiter Christian Wille wurden dann abschließend noch Jens Ibold für 40-jährige Verdienste im Feuerlöschwesen und Andreas Müller-Zier für 50-jährige Verdienste im Feuerlöschwesen geehrt. Jens Ibold ist auch schon seit seiner Jugendfeuerwehrzeit aktiv in der Feuerwehr Herzberg. Darüber hinaus ist er als stellv. Zugführer des Fachzugs 2 Wassertransport der Kreisfeuerwehr Göttingen Abschnitt 3 tätig.

Andreas Müller-Zier begann vor mehr als 50 Jahren seine Feuerwehrlaufbahn bei der Ortsfeuerwehr Lasfelde. Nach berufsbedingten Umzug nach Herzberg wechselte er zur Feuerwehr Herzberg, wo er jetzt bereits in seiner 2. Amtszeit als stellvertretender Ortsbrandmeister Verantwortung trägt. ffw