Feuer in Mehrfamilienhaus in Herzberg: Küche brennt

Die Feuerwehr Herzberg wurde am Mittwochmittag zu einem Brand in den Heidersdorfer Weg alarmiert. Eine Person wurde zur Beobachtung in eine Klinik gebracht.

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses war ein Brand in einer Küche ausgebrochen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Bewohnerin der Wohnung wurde vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Während das Haus belüftet wurde, wurden die übrigen Hausbewohner in mehreren Rettungswagen versorgt.