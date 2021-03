Netto wiedereröffnet modernisierte Filiale in Herzberg

Herzberg. Als Termin für die Wiedereröffnung ist der 16. März angekündigt. Was nun angeboten wird.

Netto Marken-Discount hat für Dienstag, 16. März, die Wiedereröffnung seiner modernisierten Filiale in der Juesholzstraße 32 in Herzberg angekündigt. Die Verkaufsfläche beträgt demnach rund 730 Quadratmeter.

Neben frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstartikeln, Molkereiprodukten und Brot-und Backwaren erhalten die Kunden in der neuen Filiale zudem Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsprodukte, heißt es in einer Pressemitteilung dazu. Der Fokus liege auf Frische, Qualität und Regionalität, außerdem eine großen Auswahl an ökologisch zertifizierten Bioprodukten und täglich frisch gebackenen Backwaren.

Das Unternehmen weißt zudem auf einen großen Mehrwegbereich für umweltfreundlichere Mehrwegflaschen sowie eine Bedientheke mit Mehrwegboxen für nachhaltigeren Transport von Fleisch- und Wurstartikeln hin.

Angesichts der Corona-Pandemie gebe es zahlreiche Filial-Sicherheitsmaßnahmen für Kunden sowie Mitarbeiter.