Rodelspaß auf den Schneebergen vor der Haustür

Winterspaß in Scharzfeld.

Scharzfeld. Der Wintereinbruch hat auch positive Seiten. Bester Beleg ist der Spaß, den Kinder in Scharzfeld vor der eigenen Haustür haben.

Während viele Erwachsene über die reichliche Ausschüttung der weißen Pracht auf die heimischen Straßen klagen, weil sie die Fahrt mit dem Auto behindert und zumeist in anstrengender Handarbeit beiseite geräumt werden muss, können die Kinder ihr Glück in diesen Tage kaum fassen. Haben viele von ihnen doch noch nie einen richtigen Winter erlebt und eine geschlossene Schneedecke gehört fast ins Reich der Märchen und Sagen. Was die mürrischen Erwachsenen leicht vergessen: Schnee bedeutet eine Menge Spaß.

Eine besondere Attraktion quasi vor ihrer Haustür haben Merle und Lea aus Scharzfeld. Ein Nachbar hat mit schwerem Motorgerät die Schneemassen zu einem ansehnlichen Hügel zusammengeschoben, den die beiden nun als Rodelhang nutzen. Beneidenswert!