Lucky Singers hoffen auf musikalischen Aufschwung ab Sommer

Ein Lebenszeichen hat der in Scharzfeld ansässige solistische Gesang-Verein Lucky Singers von sich gegeben, nach einem Pandemie-Jahr voller abgesagten Auftritten: „Damit die Leser wissen, dass es uns noch gibt“, schreibt die Vereinsvorsitzende Kerstin Klauenberg. Denn es es gebe ja durchaus Gesangs-und Musikgruppen, die sich wegen der Pandemie aufgelöst haben. „Die Lucky Singers hoffen auf einen musikalischen Aufschwung ab der zweiten Jahreshälfte 2021.“

Der Blick zurück auf das vergangenen Jahr stimme wehmütig: „Viele Glücksmomente, die die Lucky Singers und deren Publikum in all den anderen Jahren durch ihre künstlerischen Darbietungen hatten, sind ausgeblieben.“ Doch nun glaube die Gesangsgruppe an eine neue Chance, denn ein neues Jahr bedeute mit Beginn der Impfung gegen Corona, eine neue Hoffnung. So zeigt sich die Gruppe optimistisch, dass im Sommer das gemeinsame Üben und die ersehnten Vorführungen wieder beginnen können – wenn auch noch mit einigen Hygiene- und Abstandsregeln.

Solo, im Duo oder als Trio

Die Lucky Singers sind ein Ensemble von Gesangssolisten und- Solistinnen, die in ihrer Freizeit bekannte Schlager, Oldies, Pop- und Countrylieder, Stimmungs- und Volksmusik, sowie Musical-Songs zu Halbplaybacks interpretieren, umreißt Kerstin Klauenberg das Repertoire. Sie singen solo, im Duo oder als Trio in passenden Outfits oder in Kostümen. Einige Lieder werden durch Choreografien optimiert. Aber auch zusätzliche gespielte Sketche ergänzen das Programm. Des Weiteren haben die Lucky Singers auch immer eine Überraschung für die jüngsten Gäste dabei. So erscheint, je nach Jahreszeit oder auf Wunsch, die Eiskönigin Elsa, die Biene Maja, das Heidi-Lied oder eine Pippi-Langstrumpf-Parodie.

Durch das musikalische Programm führt Moderatorin Erika Engelke gemeinsam mit Horst Jäde. Die beiden Bad Lauterberger führen das Publikum gekonnt durch die musikalischen Darbietungen. Wenn Horst Jäde nicht gerade eine Ansage macht, spielt er Solostücke von Ricky King auf der Gitarre. Ebenso präsentiert das Allroundtalent einige bekannte Lieder als Glockenspiel. Gemeinsam mit Sänger Olaf Brennecke singt er auch im Duo Stimmungsschlager und Country-Songs. „Olafs Interpretationen bekannter Schlager von Howard Carpendale, Chris Roberts und Jürgen Drews werden vom Publikum gerne gehört und mitgesungen“, berichtet Kerstin Klauenberg.

Werner Tappert aus Gieboldehausen ist nicht nur ein Peter-Kraus-Fan, sondern stehe seinem Idol auch im tänzerischen Können nichts nach. Tappert singt gerne Oldies, insbesondere Songs aus den 50er und 60er Jahren. Auch Lieder von den Amigos werden gemeinsam mit Olaf Brennecke interpretiert.

„Mit einer sehr schönen Gesangsstimme begeistert Silke Lau aus Bad Grund. Sie singt Lieder von Andrea Berg, Conny Francis, aber auch modere Popsongs sowie Musicals. Bei volkstümlichen Stücken wird die Sängerin gerne von Werner oder Horst unterstützt. Das Lied „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ präsentiert die lebenslustige Heidi Marks stimmlich so original, dass die Zuhörer keinen Unterschied zwischen der verstorbenen Hildegard Knef und Heidi feststellen können.“ Doch nicht nur Balladen füllen Heidis Marks Repertoire, sondern auch fetzigen Oldies, mit denen die gebürtige Rheinländerin den Saal rockt. In der Karnevalszeit spielt sie gerne die berühmte „Achnes Kasulke“.

Elvis-Double

Das derzeit jüngste Mitglied der Gruppe ist Patrick Duda. „Patrick ist mit seiner gefühlvollen Stimme in der Volksmusik genauso zu Hause wie im deutschen Schlager.“ Der Osteroder hat sogar schon ein eigenes Lied komponiert und getextet, welches im Internet als Single präsentiert wird. „Egal was kommt – ich werde warten“, heißt sein Lied, welches auf YouTube zu hören ist. Bei dem singenden Gastronomen Phillip Lieder aus Bad Sachsa kommen alle Elvis-Presley-Fans auf ihre Kosten. „Phillip sieht nicht nur so aus wie Elvis, sondern seine Stimme gleicht genau dem des verstorbenen Weltstars.“ Das perfekte Double schaffe es immer wieder, die Zuschauer, mit den bekannten Elvis-Titeln zu faszinieren.

Matthias Thul hingegen entführt die Gäste gerne auf musikalische Reisen in ferne Länder: Shantys, Country-Lieder und Schlager von Udo Jürgens sind seine Spezialität. Mit seiner ganz besonderen schönen Bassstimme covert der ebenfalls aus dem Rheinland stammende Sänger, gemeinsam mit Kerstin Klauenberg, Musicals und Operetten. Kerstin Klauenbergs helle und klare Gesangsstimme umfasst mehrere Oktaven. Daher singt sie auf Wunsch sämtliche Musikarten vom Jazz über Schlager, Country -und Welthits bis hin zur Klassik. Ein Lied von Helene Fischer ist immer dabei, sowie auch die verschiedensten Kostüme, die u.a. benötigt werden, wenn zum Beispiel Silke und Kerstin einen Abba-Titel performen.

Für die Technik sorgt Lothar Neuse aus Barbis, gemeinsam mit Olaf Brennecke. Unterstützt werden sie von Werner Tappert. Das erfahrene technische Team ist mindestens genauso wichtig für ein stimmiges Gesamtwerk. Vor der Corona-Zeit zeigte die Showgruppe ihre Programme regelmäßig in Rehakliniken. Sie unterhielt auf Sommerfesten, einem Gemeindefest, privaten Familienfeiern, Geburtstagen, Firmen -und Vereinsevents. Zu einem Welt-Frauentag spielte die Gruppe das lustige Bühnenstück: „Ohne Männer geht es auch – oder?“, bei dem natürlich auch live gesungen und getanzt wurde, so wie eben bei einem Musical. Das Konzept für eine Veranstaltung wird, nach Absprache mit dem Veranstalter, sehr individuell geplant.

Die Lucky Singers freuen sich immer wieder über gemeinsame Auftritte. Sie sind aber auch einzeln oder in einer kleinen Gruppe buchbar. Weitere Informationen sind bei der Vorsitzenden Kerstin Klauenberg, unter Telefon 05522/84303 oder 0152/52480258 zu erhalten.