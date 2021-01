Hoffnung auf ein Stück Normalität

"Nicht nur reden, sondern auch machen!", betonte Andreas Kern, Geschäftsführer des Alten- und Pflegeheims Villa Juesheide in Herzberg, auf Nachfrage unserer Zeitung am Freitag. "Ich will mit gutem Beispiel vorangehen und lasse mich als Erster impfen." Am folgenden Tag, dem 23. Januar, ließ er dann Taten folgen: In der Villa Juesheide wurden Bewohner und Mitarbeiter gegen Corona geimpft. "Es war eine entspannte Sache", so Kern nach der Impfung am Samstag. Das Team von Dr. Andreas Philippi sei allerdings schon zwei Stunden früher eingetroffen als ursprünglich vorgesehen. "Wir sind aber vorab schon informiert worden, dass das passieren kann, weil das Impfen erfahrungsgemäß meist schneller geht als geplant. Bevor das Team in die Villa kam, fand eine Impfaktion bei Stiemerling statt." Man habe dann schnell alle über den früheren Start informieren müssen. Aber alles sei gut vorbereitet gewesen. "Um 12.30 Uhr war dann schon alles vorbei. Und den Pieks spürt man überhaupt nicht." Im Fernsehen sähe das mit den Nadeln immer weitaus schlimmer aus.

87,5 Prozent der Mitarbeiter geimpft

In seiner Funktion als Vorsitzender des Bundesverbandes Ambulante Dienste und Stationäre Einrichtungen hatte Andreas Kern bereits kürzlich im Gespräch mit unserer Zeitung die Behauptung einer angeblich verbreiteten Impfskepsis unter den Pflegekräften zurückgewiesen: Dies decke sich weder mit seinen eigenen Erfahrungen, noch mit den Erkenntnissen des Verbandes – im Gegenteil. „Der überwiegende Teil der Mitarbeiter möchte sich impfen lassen“, sagte Kern vergangene Woche und bezifferte die Impfbereitschaft auf circa 90 Prozent. Und er sollte Recht behalten: 87,5 Prozent seiner 50 Mitarbeiter waren am Samstag impfbereit. Nur drei Mitarbeiter aus der Pflege hätten sich nicht impfen lassen sowie einige Kräfte aus der Hauswirtschaft. "Aber da lagen individuelle Gründe vor." 28 Bewohner erhielten ihre erste Impfdosis. Nur ein Bewohner hatte sich dagegen entschieden. "Besonders imponiert hat mir eine sehr rüstige 100-Jährige, die bei uns geimpft wurde. Nicht nur, dass sie sehr fit ist und aussieht als wäre sie höchsten 80, sondern sie ist total selbstständig und wollte die Impfung unbedingt." Auf die Frage nach allergischen Impfreaktionen berichtet der Pflegeheim-Chef: "Alle haben es gut vertragen. Es gab keine Reaktionen. Unmittelbar nach der Impfung fühlte ich mich, als hätte ich einen Zaubertrank bekommen. Eine Grippeimpfung empfinde ich anschließend als unangenehmer."

Hoffnung auf Normalität

Kern lobte besonders das DRK-Team: "Das Team des Impfzentrums und Dr. Philippi sind sehr einfühlsam und haben große Aufklärungsbereitschaft gezeigt." Insgesamt habe die Aktion großen Spaß gemacht, denn alle seien sehr guter Stimmung gewesen. "Eine Stimmung der Hoffnung auf Normalität." Vor allem, wenn es dann in drei Wochen die zweite Impfdosis gibt.Überhaupt werde der Umgang mit Geimpften in den nächsten Wochen ein heißes Thema sein. "Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir leben in spannenden Zeiten, aber auf die Erfahrung mit dem Virus hätten wir alle gern verzichtet", unterstreicht Kern.

Virus im Alten- und Pflegeheim

"Wir waren die ersten in der Region, die den Virus im Pflegeheim hatten. Ich habe damals gleich den Bürgermeister und die Behörden informiert und immer mit offenen Karten gespielt. Dennoch haben wir starke Anfeindungen erlebt. Es gab Situationen, in denen wurden unsere Mitarbeiter aus Supermärkten herausgejagt. Aber später setzte dann eine große Welle der Hilfsbereitschaft ein", blickt Andreas Kern auf das Frühjahr 2020 zurück (wir berichteten). Auch Kern selbst und seine Partnerin waren mit Corona infiziert. "Unser Heim war der erste Fall und wir haben von den Behörden sehr große Unterstützung erfahren. Mit dem Gesundheitsamt haben wir Erfahrungen ausgetauscht. "Heute sind alle überlastet, aber alle sitzen im selben Boot."

Nach der Impfung sei er jetzt total optimistisch. "Ich setze große Hoffnung in den Corona-Impfstoff und ich glaube daran, dass Geimpfte in absehbarer Zeit etwas mehr Normalität haben. Meine Prognose: Es wird ein schöner Sommer", sieht Andreas Kern positiv in die Zukunft.