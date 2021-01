Auch unter Corona wird geheiratet – wenn auch vor Glasscheiben

Während der Corona-Pandemie wird weiterhin geheiratet. Außerdem werden sogar mehr Kinder geboren als in den vorigen Jahren. Damit haben die drei Mitarbeiterinnen der Stadt Herzberg im Standesamt auch unter den veränderten Lebensumständen in der Bevölkerung ihre Aufgabenbereiche im Griff.

Im vergangenen Jahr musste der Teilnehmerkreis an einer Trauung zeitweise auf die Anwesenheit von einem Brautpaar und einer Standesbeamtin entsprechend der Hygienebestimmungen reduziert werden. Trotzdem lag im Jahr 2020 die Gesamtzahl der Trauungen und Sterbefälle im Schnitt der Vorjahre, so die Standesbeamtin Nicole Claaßen, die seit 1993 (ab 2000 als Standesbeamtin) gemeinsam mit ihren beiden Kolleginnen Anja Freche (seit 2020) und Nicole Wolter (seit 2006) im Standesamt der Stadt Herzberg arbeitet.

„Spuckschutz“ sorgt für Sicherheit

Bis Ende Dezember durften einschließlich des Brautpaares und der Standesbeamtin sechs Personen der Trauung beiwohnen. Nach dem derzeitigen Hygienekonzept können nur das Brautpaar und die Standesbeamtin an der Zeremonie teilnehmen. Während der Zeremonie ist das Abnehmen des Nasen- und Mundschutzes erlaubt, da zwischen dem Paar und der Standesbeamtin ein „Spuckschutz“ für Sicherheit sorgt. Andere Anwesende müssen den Mund- Nasenschutz aufbehalten.

Für den Fall, dass in diesem Jahr der Teilnehmerkreis an einer Trauung wieder vergrößert werden darf, lägen neben den bereits 50 Anmeldungen schon zahlreiche weitere Terminanfragen vor, sagte Nicole Claaßen. Die Möglichkeit sich im Rittersaal trauen zu lassen – einmal im Monat an einem Samstag im Zeitraum April bis Oktober – wird weiter favorisiert. Nach Aussage der Standesbeamtin liegt die Motivation zum Heiraten weiterhin in der Romantik mit der Eheschließung als Höhepunkt im Zusammenleben und weit weniger in wirtschaftlichen Gründen.

Geburt kontaktlos anmelden

Zurzeit gibt es unter anderem auch die Möglichkeit, eine Geburt kontaktlos anzumelden. Das Krankenhaus schickt dem Standesamt die Unterlagen der Eltern per Post. Die Eltern bezahlen die Gebühren im Krankenhaus in bar und das Krankenhaus schickt das Geld mit den Unterlagen an das Standesamt.

Für telefonische Rückfragen zu Verfahren bei Geburten, Heiraten und Sterbefällen ist das Standesamt unter der Telefonnummer 05521/852-230 zu erreichen.