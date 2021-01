Herzberg zieht sich aus dem Programm „Engagierte Stadt“ zurück

Im vergangenen Jahr ist die Teilnahme der Stadt Herzberg an dem bundesweiten Netzwerkprogramm „Engagierte Stadt“ nach fünf Jahren zu Ende gegangen. Eigentlich hat im Juli 2020 die dritte Phase des Programms begonnen, bei der sich die bisherigen Teilnehmer in städteübergreifenden Partnerschaften vernetzen sollen. Doch Herzberg ist nicht mehr dabei.

Hier hatte der Verein Zukunftswerkstatt das Projekt „Engagierte Stadt“ maßgeblich vorangetrieben, Lena Schaumann war die zuständige Projektleiterin des Vereins. Dessen Vorsitzender Wolfgang Drebing-Bachmann zieht im Gespräch mit unserer Zeitung eine gemischte Bilanz über die vergangenen fünf Projektjahre. „Es hat viele gute Sachen gegeben und wir haben interessante Leute kennen gelernt“, sagt er. „Diese Begegnungen waren sehr wertvoll.“ Gleichwohl spüre man nun auch eine gewisse Erleichterung, dass die Projektarbeit zu Ende ist, denn diese habe die Kapazitäten des Vereins doch stark gebunden: „Es ergaben sich viele Vorgaben für unsere Vereinsarbeit“, sagt Drebing-Bachmann. Rund die Hälfte der Aktivität der Zukunftswerkstatt haben sich um das Projekt Engagierte Stadt gedreht. Es habe auch etwas an Unterstützung von offizieller Seite gemangelt, stellt er fest. „Wir haben das ja alles ehrenamtlich gemacht.“ Die Umsetzung sei zunehmend schwieriger geworden. In andere Kommunen hätten sich die Verwaltungen stärker eingebracht, hatte er beobachtet.

Das Engagement von Bürgern sollte gefördert werden

Der Austausch der Teilnehmer untereinander, den Drebing-Bachmann als gewinnbringend erlebt hat, war von Anfang an ein erklärtes Ziele des Programms, das 2015 in 50 Städten und Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von 10.000 bis 100.000 gestartet war. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und mehrere große Stiftungen, darunter die Bertelsmann Stiftung, investierten mehr als drei Millionen Euro, um damit das Engagement von Bürgern zu unterstützen. Es standen dabei jedoch nicht bestimmte Projekte im Fokus. Gefördert wurden stattdessen lokale Kooperationen unterschiedlicher Akteure.

In der ersten Förderperiode habe man viel erreicht, hatte Drebing-Bachmann damals dem Harz Kurier berichtet. Dazu zählen unter anderem zwei angelegte Streuobstwiesen am Weinberg, eine Vereinsbroschüre mit Erläuterungen in sechs Sprachen, die Säuberung, Erneuerung und Ergänzung diverser Beschilderungen in der Stadt und die Begleitung von Neubürgern aus der ganzen Welt. Zusätzlich wurden die Schaufenster von leerstehenden Geschäften von kreativen Menschen zu positiven Blickfängen umgestaltet, die gemeinschaftsgetragene Schneiderei „SolHaWe Textil“ als Leuchtturmprojekt gegründet und ein Schaufenster zu einer „Kulturtafel“ über aktuelle Veranstaltungen umfunktioniert.

Erfolgreiche Bewerbung für die zweite Phase im Jahr 2018

In der zweiten Phase des Programms in den Jahren 2018 bis 2020 investierten das Bundesministerium und verschiedene Stiftungen weitere zwei Millionen Euro. Die „Engagierten Städte“ konnten an zahlreichen Qualifizierungs- und Netzwerkangeboten teilnehmen. Darüber hinaus hatten sie die Möglichkeit, sich mit ihren Konzepten zur Weiterentwicklung der begonnenen Arbeit zu bewerben. Eine Jury wählte 43 Organisationen aus, die zusätzlich zu der ideellen auch eine finanzielle Förderung in Höhe von bis zu 30.000 Euro erhielten.

Auch die Zukunftswerkstatt hatte sich 2017 erfolgreich um diese Förderung beworben: Der Verein erhielt für die folgenden zwei Jahre eine finanzielle Förderung sowie ein umfangreiches Angebot an professioneller Beratung und Begleitung in dem Netzwerkprogramm. Es ging nun darum, dauerhafte Strukturen für bürgerliches Engagement zu schaffen. Lena Schaumann sagte über die Fortsetzung des Projektes: „Ein gutes Miteinander aktiv zu leben, also nicht Ausgrenzungen und Spaltungen Raum zu geben, sondern gegenseitige Hilfe und Rücksichtnahme auf Schwächere zu praktizieren, sehen wir als den richtigen Weg dafür an, dass wir auch zukünftig eine lebens- und liebenswerte Stadt mit Herz bleiben.“

Eine Kooperation mit der Wirtschaft kam nicht wie beabsichtigt zustande

Neben der Fortführung einiger bisheriger Projekte hatte die Zukunftswerkstatt ein breites Spektrum noch nicht abgeschlossener und neuer Projekte auf ihrer Agenda. Vorrangig sollte die Kooperation mit der Wirtschaft und örtlichen Geschäftsleuten ausgebaut werden. Mögliche Ansatzpunkte waren abgestimmte passgenaue Qualifizierungsmaßnahmen zur Verhinderung von Arbeitskräftemangel und Attraktivität als familienfreundlicher Wohnort, um Arbeitskräfte zu halten und zu gewinnen, hieß es damals. An den Kooperationen und Netzwerken vor Ort, deren Aufbau durch das Programm gefördert wurden, sollten sich der Intention nach nämlich auch die örtlichen Unternehmen beteiligen. Dies war in Herzberg aber den Schilderungen von Drebing-Bachmann nicht so wie ursprünglich beabsichtigt gelungen.

In der dritten Phase, die 2020 begonnen hat, ging es um eine weitere Vergrößerung der Netzwerke bis auf die Bundesebene. Das Programm sei wie ein Stufenmodell konzipiert, erläutert er, es sollte immer weiter ausgebaut werden. Gleichzeitig verringerte sich laut Drebing-Bachmann aber auch die finanzielle Förderung aus dem Programm und dies hätte durch örtliche Akteure aufgefangen werden müssen. Die Zukunftswerkstatt sah sich dazu nicht in der Lage, einen substanziellen finanzielle Unterstützung durch die örtliche Wirtschaft hatte sich nicht erzielen lassen.