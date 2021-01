Pflegeheimbetreiber: Keine breite Impfskepsis unter Pflegekräften

In den vergangenen Tagen wurde von verschiedenen Medien über eine angebliche „Impfskepsis“ unter Pflegekräften und Medizinern berichtet. Einer nicht repräsentativen Umfrage der Wochenzeitung „Die Zeit“ zufolge waren nur 73 Prozent der Ärztinnen und Ärzte zu einer Corona-Impfung bereit, bei den Pflegekräfte sogar nur die Hälfte. Die anonyme Onlineumfrage im Dezember hatte insgesamt 2.305 Teilnehmer. Obwohl wirklich belastbare Zahlen fehlten, sprach auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder öffentlich von einer zu geringen Impfbereitschaft unter Pflegekräften und brachte den Vorschlag einer Impfpflicht in die Debatte.

Der Herzberger Pflegeheimbetreiber Andreas Kern, der auch Vorsitzender des Bundesverbandes Ambulante Dienste und Stationäre Einrichtungen ist, weist im Gespräch mit unserer Zeitung die Behauptung einer verbreiteten Impfskepsis unter dem Pflegekräften zurück: Dies decke sich weder mit seinen eigenen Erfahrungen, noch mit den Erkenntnissen des Verbandes – im Gegenteil. „Der überwiegende Teil der Mitarbeiter möchte sich impfen lassen“, sagt Kern und beziffert die Impfbereitschaft auf circa 90 Prozent. Den Vorstoß von Markus Söder könne er nicht nachvollziehen. Eine Corona-Impflicht für Pflegepersonal lehnt er ab. Dies sollte auf jeden Fall eine freiwillige Entscheidung sein, auch für Mediziner und Pflegekräfte.

Es sollte mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden

Er hält vor allem ungenügende Information für einen wesentlichen Grund für Unsicherheit und Ängste in Bezug auf die Impfung: Da sollte mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden, bevor von Politikern über Zwang gesprochen wird, findet er. Aber wer die Impfung ablehnt, solle sich auch die möglichen Konsequenzen bewusst machen und jeder habe hierbei auch eine Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit.

Wir haben uns auch bei der Helios-Klinik in Herzberg nach der Impfbereitschaft unter dem medizinischen Personal erkundigt. Stephan Matzath, Ärztlicher Direktor der Helios Klinik Herzberg/Osterode und Chefarzt der Kardiologie, berichtet, dass der Helios-Konzern dazu unter den Mitarbeitern eine bundesweite Erhebung durchgeführt und je nach Region eine Impfbereitschaft von aktuell 60 bis 80 Prozent vorgefunden habe. In der Herzberger Klinik sollen – sobald der Impfstoff zur Verfügung steht– zuerst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen geimpft werden, die Covid-19-Patienten behandeln. Dazu gehören die Covid-Station, die Intensivstation und die Notaufnahme. Die Priorisierung erfolge auf Grundlage der vom Bundesgesundheitsministerium erlassenen Corona-Virus-Impfverordnung sowie der Empfehlung der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut, so Matzath.

Die Impfung sei wichtiger Schritt bei der Bekämpfung der Pandemie

Die Impfung sei ein wichtiger Schritt bei der Bekämpfung der Pandemie, betont der Mediziner. „Wir setzen darauf, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so umfangreich und transparent wie möglich über die Impfung aufzuklären und ihnen so mögliche Bedenken zu nehmen“, erläutert er. „In Vorbereitung auf den Impfbeginn stellen wir unseren Kolleginnen und Kollegen deshalb bereits jetzt umfassende Aufklärungsinformationen zur Verfügung. Hierzu gehören allgemeine Informationen zum Sars-CoV-2-Virus, den Covid-Impfstoffen sowie E-Learning-Module und Aufklärungsvideos zur Impfung. Dadurch erhoffen wir uns, die Impfbereitschaft unter denMitarbeitern zusätzlich zu steigern und eventuelle Unsicherheiten aufklären zu können. Wir gehen davon aus, dass sich die Impfbereitschaft zudem über die Zeit erhöhen wird, wenn erste Erfahrungen mit dem Impfstoff vorliegen und entsprechende Aufklärungsmaterialien und Informationen greifen.“

Pflegeheimbetreiber Kern, dessen Haus im vergangenen Jahr schwer von dem Virus betroffen war und zahlreiche Todesfälle zu beklagen hatte (wir berichteten), setzt große Hoffnung in die Impfstoffe gegen Covid-19. „Ich sehne mich einer Impfung entgegen. Ich will mein früheres Leben wiederhaben“, sagt der Herzberger, der sich damals auch selbst infiziert hatte. Voraussichtlich am kommenden Samstag soll die Villa Juesheide von einem mobilen Impfteam besucht werden, dann hätten auch die Pflegekräfte dort die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Er selbst wolle sich auf jeden Fall impfen lassen, betont Kern. Das gleiche gelte für fast alle Mitarbeiter und auch von den Bewohnern wollen bis auf einen alle von dem Angebot Gebrauch machen.

Kern: „Den Start der Impfkampagne sehen wir positiv“

Auch als Vorsitzender des Bundesverbandes Ambulante Dienste und Stationäre Einrichtungen (BAD) drückt er die Hoffnung aus, dass es durch die Impfungen im Bereich der Pflege und dann sukzessive im gesamten öffentlichen und privaten Bereich wieder zu einem Leben ohne große Einschränkungen kommen wird und dass die Infektionszahlen und die Zahl der an oder mit Covid-19 verstorbenen Menschen immer weiter sinken. „Den Start der Impfkampagne sehen wir positiv, denn die Organisation läuft nach den Rückmeldungen unserer Mitglieder gut“, berichtet er. „Wir sehen nicht, dass es an Aufwand und Organisation mangelt, die Zahl der schon geimpften Menschen in Alten-und Pflegeheimen ist beachtlich“, sagt er mit Blick auf die kritische Debatte über den Auftakt der Impfungen in Deutschland.

Der Impfstoff könne, gerade am Beginn der Produktion, nicht in unbegrenzter Anzahl vorrätig sein – Kern äußert Verständnis für diese Lage. Er selbst sei verblüfft, dass es überhaupt so schnell gelungen sei, eine Impfung zu entwickeln, das sei sehr beeindruckend. Dass der verfügbare Impfstoff in der EU aufgeteilt wird, halten er und auch der BAD angesichts der Ausmaße der weltweiten Pandemie für sinnvoll. Was die Impfbereitschaft unter Pflegekräften angeht, erklärt er für den Verband: „Unsere Rückmeldungen von Mitgliedseinrichtungen sind, dass die Pflegekräfte, die sich nicht impfen lassen möchten, dafür zumeist einen Grund haben, der in Vorerkrankungen liegt. Teilweise auch in einer Unwissenheit über den Impfstoff, die zu diffusen Ängsten führt. Deshalb suchen betroffene Pflegedienstleiter das Einzelgespräch, in dem sie fachlich über die Impfung, den Impfstoff und die Folgen aufklären.“

Die Aufklärungskampagne hat noch Luft nach oben, so Andreas Kern

Was die Aufklärung über die Impfkampagne durch die Bundesregierung angeht, sieht Kern noch „Luft nach oben“. Mangelnde Aufklärung hält er auch für einen wesentlichen Grund, wenn Menschen Angst vor der Impfung haben. Zwar gebe es eine breit angelegte Informationskampagne des Bundesgesundheitsministerium mit Fernseh-Spots, Werbeplakaten und kostenfreien Online-Seminaren. Doch: „Bis das bei dem einzelnen Menschen ankommt, braucht es einfach Zeit.“ Er habe jedenfalls Vertrauen in den Impfstoff, betont Kern. Er beschreibt seine persönlich Sicht auf die Möglichkeit einer Impfung mit einem Bild: „Wir sitze ja alle im selben Zug: der Pandemie. Jeden Tag erkranken bis zu 30.000 Menschen in Deutschland, es sterben Tausend. Nun endlich haben wir die Möglichkeit, den Zug zu wechseln. Jeder kann nun entscheiden: In welchem Zug willst Du sitzen?“