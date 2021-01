Herzberger Touristinfo: Geänderte Öffnungszeiten

Tourist-Information am Marktplatz in Herzberg

Herzberg Wegen der anhaltenden Pandemie-Lage öffnet die Touristeninformation in Herzberg momentan zu geänderten Zeiten.

Aufgrund der aktuellen Lage ändert die Herzberger Touristinfo ihre Öffnungszeiten bis auf Widerruf: Geöffnet hat sie ab sofort am Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag von 10 bis 12 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 14.30 bis 17. 30 Uhr. Telefonisch sind die Mitarbeiter unter 05521-852111und 05521-998641 zu erreichen oder per E-Mail an touristinfo@herzberg.de.