Kostenlose Uniform für Feuerwehr-Nachwuchs

Neben der Einsatzbekleidung umfasst die Dienstkleidung der Freiwilligen Feuerwehren auch eine Dienstuniform, zu der eine Jacke, Hose,Hemd, Krawatte und Schirmmütze gehört. Während die Einsatzbekleidung von der Samtgemeinde Hattorf gestellt wird, muss die Uniform von den Mitgliedern der Feuerwehr aus eigener Tasche bezahlt werden. Die SPD-Fraktion im Rat der Samtgemeinde Hattorf hatte schon im Juli des vergangenen Jahres einen Antrag gestellt, dass den Mitgliedern der Jugendfeuerwehren Elbingerode, Hattorf, Hörden und Wulften bei ihrem Übergang in den Bereich der aktiven Feuerwehrleute – das Regelalter hierfür sind 16 Jahre – keine Kosten für diese Erstausstattung mehr entstehen sollen.

Zudem soll dieser Beschluss auch rückwirkend ab 1. Januar 2020 gelten. Momentan sind zwar sämtliche Ausschuss- und Ratssitzungen aufgrund der Corona-Krise gestrichen worden, dennoch bestehen gute Chancen, dass der Antrag eine breite Mehrheit findet, weil auch die CDU/FDP-Gruppe Zustimmung signalisiert. „Dies wäre eine weitere, auch finanziell spürbare, Anerkennung dieses wichtigen Ehrenamtes innerhalb unserer Freiwilligen Feuerwehr“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende, Harald Reinhardt, auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Wunsch sei bereits im vergangenen Jahr auf der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Hörden von Eltern der Jugendlichen laut geworden. Die SPD-Fraktion habe diesen Wunsch sofort aufgegriffen.

Eine Uniform kostet circa 150 bis 175 Euro

Eine Uniform koste im Schnitt zwischen 150 und 175 Euro, und die Jugendlichen würden in dem Alter von ungefähr 16 Jahren noch nichtunbedingt über ein eigenes Einkommen verfügen, so Reinhardt. Pro Jahr würden etwa zehn Jugendliche in die Einsatzabteilung wechseln. Die Verwaltung stütze grundsätzlich den Antrag der SPD-Fraktion, bittet jedoch um eine Beschränkung dahingehend, dass die Kosten der Erstausstattung auf maximal 200 Euro begrenzt werden, heißt es in einer Beschlussvorlage, die eigentlich in diesem Monat beraten werden sollte, jedoch wurden die Sitzungen abgesagt.

Hierzu sagt Reinhardt, dass die Höhe der zu übernehmenden Kosten sicherlich noch diskutabel sei. Eine Finanzierung der zu erwartenden zusätzlichenAufwendungen könne laut Verwaltung für das Jahr 2020 aus dem laufendenBudget der Feuerwehren erfolgen, für die Folgejahre sind die zusätzlichenAufwendungen bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Feuerwehrnachwuchs wird dringend benötigt

„Ich begrüße und stütze diesen Antrag der SPD-Fraktion“, sagte der Samtgemeindebürgermeister Rolf Hellwig gegenüber unserer Zeitung. Gerade die Nachwuchskräfte im Feuerwehrbereich würden alle Unterstützung, die man ihnen als Kommune geben könne, benötigen. „Dass sich die Samtgemeinde als Träger der Feuerwehr nunmehr an der Erstausstattung des dringend benötigten Nachwuchses finanziell beteiligen will, ist daher mehr als überfällig. Förderung des Nachwuchses ist eben nicht nur Ausbildung und Kameradschaft, sondern mitunter auch die finanzielle Beteiligung an notwendigen Ausstattungen“, so Hellwig.

Er weist darauf hin, dass die Samtgemeinde ihre Einsatzkräfte auch in anderen Bereichen unterstützt, wie zum Beispiel beider Finanzierung von dienstlich notwendigen, aber auch privat nutzbaren, Fahrerlaubnissen und bei ermäßigten Eintrittspreise für das Freibad. „Für unsere Sicherheit leistet die Feuerwehr einen unschätzbar hohen Einsatz“, so die Fraktionssprecherin der Gruppe CDU/FDP, Karin Wode, „und dafür ist es unbedingt notwendig den Nachwuchs zu binden und zu fördern“. Deshalb könne die CDU/FDP-Gruppe dem Antrag zustimmen, so Wode, wobei sicher noch die Beratungen in den Ausschüssen abzuwarten seien.