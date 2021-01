„Vertretung“ war schon im Einsatz

Bei der Einweisung in das Leihfahrzeug in Ulm.

Für die von der Freiwilligen Feuerwehr Herzberg viele Jahre lang benutzte Drehleiter stand Ende letzten Jahres eine aufwendige 10 Jahres-Inspektion mit hohen Kosten an. Trotz sorgfältiger Pflege und Wartung war danach eine neue TÜV-Plakette unwahrscheinlich. Deshalb wurde nach mehrjähriger Planung ein Nachfolgemodell bestellt (wir berichteten). Bei dem vorgesehenen Auslieferungstermin kam es bedingt durch Folgen der Corona-Pandemie zu erheblichen Verzögerungen durch den Hersteller.

Dieser zeigte sich kulant und stellte ein gebrauchtes, aber voll funktionsfähiges Fahrzeug leihweise zur Verfügung. Noch im Dezember konnte ein Abholteam der Herzberger Wehr die Drehleiter beim Hersteller übernehmen. Bis Jahresende wurden alle Feuerwehrleute – aus Pandemie-Gründen in Kleingruppen unter Einhaltung der Abstands- Hygienebestimmungen – in die Bedienung des Fahrzeugs eingewiesen. Danach wurde das alte Fahrzeug zum 30. Dezember ausgemustert und steht auf dem Bauhof, bis sich ein Käufer findet. Zum Einsatz kam die Leih-Drehleiter bereits bei einer Patientenrettung in Scharzfeld (wir berichteten).

Das Fahrgestell wiegt 18 Tonnen

Wie die „alte“ Drehleiter hat das Leihfahrzeug bei 12 Metern Ausladung eine Rettungshöhe von 23 Metern, einen Leiterpark von 30 Metern Länge und ermöglicht eine Korbzuladung von 270 Kilogramm. Das Fahrzeug verfügt über 340 PS und das Mercedes-Fahrgestell wiegt 18 Tonnen. Die Drehleiter (Baujahr 1993) war zunächst bis 2009 bei der Berufsfeuerwehr Stuttgart und danach bei der Freiwilligenfeuerwehr Stuttgart Abteilung Sillenbuch bis 2019 im Einsatz. Bei Abholung der neuen Drehleiter – nach derzeitigem Stand möglicherweise Ende Februar – wird das Leihfahrzeug wieder zurückgegeben.