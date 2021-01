Blasorchester Herzberg bleibt in Übung

Seit 2015 ist das Blasorchester Herzberg ungeschlagener Landesmeister in Niedersachsen. Darauf folgte im Jahr 2016 zur großen Freude der Mitglieder der Erwerb der Deutschen Meisterschaft im IDM, Kategorie Sinfonische Blasmusik. Wegen dieser Leistung durfte sich das Blasorchester ins Goldene Buch der Stadt Herzberg eintragen. Angespornt durch den großen Erfolg konnte das Orchester in seiner Kategorie sowohl im Jahr 2017 als auch im Jahr 2018 die Deutsche Meisterschaft verteidigen und ist damit ungeschlagen.

Unter der musikalischen Leitung von Matthias Müller, der den Verein 2008 gründete, wurden auch die „Herzberger Samstage“ ins Leben gerufen. Mit dem großen Blasorchester, einem Kinderorchester, einer Blaskapelle, einer Bigband, einer Alphorngruppe, einem Saxofon-Ensemble und insgesamt fast 100 Mitgliedern in allen Altersgruppen ist das Blasorchester Herzberg gut aufgestellt. In unterschiedlichen Zusammensetzungen erfreute es Zuhörer mit Blasmusik bei verschiedenen Anlässen. Auf heimischem Boden beteiligten sich die Musiker unter anderem an den „Herzberger Samstagen“ und an dem beliebten „Fest im Park“ im Domeyer-Park.

Kleine Ständchen bei Senioreneinrichtungen

Je nach Möglichkeit der derzeit geltenden Landesverordnung unter den Bestimmungen für die Corona-Pandemie wurde die Zeit für Proben und kleine Auftritte bis zum Shutdown genutzt. Dazu zählten Proben im Freien und im Dorfgemeinschaftshaus von Scharzfeld, das dafür von der Stadt Herzberg zur Verfügung gestellt wurde. Auch in kleinen Gruppen, im Einzelunterricht und mit Einzelübungen hielten sich die Mitglieder musikalisch bislang „fit“. Kontakte werden auch regelmäßig in Onlinekonferenzen gehalten. Mit kleinen Ständchen bei Senioreneinrichtungen in der Weihnachtszeit, in Anwesenheit des Sozialdezernenten Marcel Riethig und unter der Schirmherrschaft von Dr. Andreas Philippi erfreuten Ensembles die dortigen Bewohner.

Wegen der Größe des Orchesters ist es derzeit nicht möglich, zusammenzukommen. Die zwischenzeitlich beschafften neuen Noten ermöglichen ein flexibleres Üben und dann aufzutreten, wenn die Bestimmungen es wieder erlauben. Bis zu einem gemeinsamen größeren Konzert werden kleinere Gruppen – sofern die Verordnungen es zulassen – unter strikter Einhaltung der Hygieneforderungen üben, um dann spontan Auftritte anbieten zu können.