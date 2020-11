Herzberger SPD nominiert ihren Bürgermeister-Kandidaten

Christopher Wagner ist Kandidat der Herzberger SPD für die Wahl eines neuen Bürgermeisters im kommenden Jahr. Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins hatten sich am Donnerstagabend im Scharzfelder Dorfgemeinschaftshaus versammelt, um unter zwei Bewerbern zu wählen. Der andere Bewerber war der Hattorfer Kämmerer Arnd Barke. Beide haben langjährige Erfahrung im Verwaltungsdienst. Nachdem sich beide Bewerber vorgestellt hatten und nach einer ausgiebigen Diskussion entschieden sich die Anwesenden mehrheitlich für Wagner. Der 46-jährige Diplom-Verwaltungswirt sagte am Freitag gegenüber unserer Zeitung, er freue sich sehr über seine Nominierung und auch auf ein spannendes Jahr des Wahlkampfes. Diese Zeit wolle er nutzen, um intensiv mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Bereits vor mehr als zwei Jahren begann man bei der Herzberger SPD, sich Gedanken über die Wahl des Bürgermeisters in Herzberg am 12. September 2021 zu machen. Ein geeigneter Kandidat sollte ohne Zeitdruck gesucht werden. Dafür wurde eine Findungskommission unter Leitung von Ulrich Schramke gebildet. Acht Personen kamen dann in die engere Auswahl, von denen schließlich zwei bei der Mitgliederversammlung zur Wahl standen: Christopher Wagner und Arnd Barke.

Kandidaten berichteten über ihren beruflichen Werdegang

Die Kandidaten stellten sich den anwesenden Mitgliedern vor und berichteten zunächst über ihre Ausbildung und den beruflichen Werdegang. Christopher Wagner hat 1990 seinen Realschulabschluss in Herzberg gemacht, anschließend von 1990 bis 1993 eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei der Raiffeisen in Elbingerode. Von 1994 bis 2006 war er bei der Bundeswehrwehr und absolvierte auch Auslandseinsätze. Er ist seit 20 Jahren verheiratet, im Jahr 2001 kam die Tochter zur Welt. Im Jahr 2006 holte Wagner das Abitur nach, es folgte eine Ausbildung zum Diplom-Verwaltungswirt beim Landkreis Osterode in der Zeit 2006 bis 2009. Von 2015 bis 2017 war er im Landwirtschaftsministerium tätig. In der Gemeinde Walkenried ist er seit April 2017 beschäftigt, seit August 2018 dauerhaft als Verwaltungsleiter und Vertreter des Bürgermeisters. Hinzu kommen dort unter anderem auch die Aufgaben als Bauamtsleiter und Ordnungsamtsleiter sowie die fachliche Verantwortung für Tourismus, die drei Kindertagesstätten und eine Grundschule.

Besonderen Stellenwert für ihn haben die Kindergärten, die Schulen und die Feuerwehren, führte er weiter aus. Darüber hinaus sei ihm Bürgerbeteiligung wichtig, er wolle Ansprechpartner sein, den Bürgern zuhören und deren Kenntnisse nutzen. Es gehe auch um die Einbeziehung aller Ortsteile, Ansprechpartner seien dort die Ortsräte. Man solle prüfen, ob die Einrichtung eines Kinder- und Jugendparlaments möglich sei, auch um frühzeitig neue Ratsmitgliede zu gewinnen. Er wolle auch das Ehrenamt fördern.

Wagner: „Wir brauchen die Erfahrung der Bürger.“

Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte er am Freitag dazu: „Wir brauchen die Erfahrung der Bürger.“ Darum wolle er den Kontakt der Einwohner zur Verwaltung verbessern. Bei Planungen wolle er auch fragen, „ob jemand eine bessere Idee hat. Ich nehme nicht für mich in Anspruch, dass ich alles weiß. Es gibt viel Fachwissen bei den Einwohner.“ Und man müsse auch die Kinder und Jugendlichen „mit ins Boot holen“, deren Anliegen ernst nehmen – sie seien es, die später die Entscheidungen in einer Kommune treffen.

In seinem Referat in der Versammlung führte er weiter aus, dass es erforderlich sei, den Wohnraum zu entwickeln, durch Innenentwicklung und durch Ausweisung neuer Baugrundstücke, auch in Herzberg direkt. Zusammen mit der Kreiswohnbau könne moderner und bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. Die Wiederbelebung der Herzberger Innenstadt solle versucht werden. Die Nutzung von erneuerbaren Energien bei den kommunalen Gebäuden hält er für einen wichtigen Schritt, ebenso eine Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit modernen LED-Leuchten. Nicht zuletzt gelte es, die Finanzlage der Stadt langsam, aber stetig weiter zu verbessern und Fördermöglichkeiten konsequent zu nutzen.

Der andere Bewerber Arnd Barke, gebürtiger Herzberger, ist Kämmerer in der Samtgemeinde Hattorf und wohnt mit seiner Frau in Pöhlde. Das Paar hat zwei Kinder. Er hat bei der Stadt Herzberg eine Ausbildung um Verwaltungsfachangestellten und Diplom-Verwaltungswirt absolviert und war von 1985 bis 2002 hauptsächlich im Finanzbereich im Herzberger Rathaus tätig. Seit fast 18 Jahren ist Barke in der Samtgemeinde Hattorf mit Leitungsaufgaben betraut. In seinem Referat nannte er als ein Ziel, eine attraktive Infrastruktur zu erhalten, etwa eine flächendeckende Krippen- und Kita-Versorgung. Es gelte, den Standort Herzberg weiter zu stärken und die Zukunft von Handel und Gewerbe zu sichern. Wichtig sei auch die soziale Sicherheit von Jung.