Feuerwehr Hattorf: Norman Lohrengel wird neuer Ortsbrandmeister

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Hattorf hat sich ein Kommandowechsel vollzogen. Außerdem fiel der einstimmige Beschluss, das Jubiläumsfest zu verschieben, zu dem im kommenden Jahr anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Wehr geladen werden sollte. Der noch amtierende Ortsbrandmeister Björn Bartram, der bereits im Mai zum Gemeindebrandmeister ernannt wurde, hatte zu dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen, an der 41 der insgesamt 55 aktiven Kameraden und Kameradinnen sowie Gäste teilnahmen.

Sie wählten fast einstimmig Norman Lohrengel zum neuen Ortsbrandmeister und Mathias Koch zu dessen Stellvertreter. Die förmliche Ernennung der beiden soll am 26. November in der Sitzung des Samtgemeinderates erfolgen. Björn Bertram erklärte vor der Abstimmung, dass er zu dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen hatte, weil er nicht gleichzeitig Gemeindebrandmeister und Ortsbrandmeister sein darf. Da angesichts der Corona-Pandemie ungewiss sei, ob die Jahreshauptversammlungen der Feuerwehr überhaupt zu den geplanten Terminen stattfinden kann, hatte er mit der Verwaltung vereinbart, relativ schnell einen Nachfolger im Amt des Ortsbrandmeistes zu suchen.

Jubiläumsfeier wird verschoben

Ein weiteres wichtiges Thema war die Jubiläumsfeier der Wehr, für die der eigens gegründete Festausschuss bereits 2019 die Planungen begonnen hatten. Corona habe aber bereits im März dieses Jahres einen großen Strich durch die Arbeit gemacht, weil sich der Ausschuss nicht mehr treffen durfte.

Auch jetzt stünde noch lange nicht fest, ob das Fest im September 2021 veranstaltet werden kann. Aus dem Grund habe sich das Kommando darüber nachgedacht, die Feier zu verschieben. Doch wollte man diese Entscheidung nicht alleine treffen. So stellte er die Frage, was die Kameradinnen und Kameraden davon hielten. Und die sprachen sich einstimmig für ein Verschieben des Festes aus. Auch war man sich einig, dass es nachgeholt wird, nur das Wann müsse abgewartet werden.

Bürgermeister Frank Kaiser brachte in seinem Grußwort die Freude darüber zum Ausdruck, dass der aus dem Amt scheidende Ortsbrandmeister ja als Gemeindebrandmeister erhalten bleibt. Er dankte auch im Namen von Samtgemeindebürgermeister Rolf Hellwig für die gute Zusammenarbeit und brachte die Überzeugung zum Ausdruck, dass sich daran mit der neuen Besetzung nichts ändern werde. „Mit Norman Lohrengel und Mathias Koch sind zwei positiv verrückte Kameraden gefunden worden, die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen, um das Ehrenamt zum Wohle aller auszuüben und dafür ihre Freizeit zur Verfügung stellen werden.“ In jedem Fall sei das Corona-Konzept der Wehr einfach Klasse. „Ihr seid mit gutem Beispiel vorausgegangen, denn wenn eine Wehr aus Quarantäne-Gründen komplett ausfällt, wäre das furchtbar“, so Kaiser.

Zum Thema Corona-Konzept betonte Björn Bartram, dass zwar viele Aktionen ausgefallen sind, das gelte aber nicht für das Unglück, das letztendlich nie schläft. Genau aus dem Grund sei man ebenso viel unterwegs gewesen wie in der coronafreien Zeit. „Wir sind aber super durchgekommen“. Er sprach allen Einsatzkräften ein großes Dankeschön für das vorbildliche Verhalten aus. „Macht weiter so, das ist der Garant dafür, dass wir unbeschadet nach Hause kommen“.

Auch Christian Wille, stellvertretender Leiter des Abschnitts 3 (einst Abschnitt Nord), gratulierte den neuen Männern an der Spitze. Es freue ihn sehr, dass es immer wieder motivierte Kameraden oder Kameradinnen gebe. In dem Zusammenhang kam er darauf zu sprechen, dass er als Nachfolger von dem viel zu früh verstorbenen Brandschutzabschnittsleiter Martin Dannhauer gewählt wurde. Er habe dieses Amt angenommen, welches er offiziell im kommenden Jahr antreten werde, weil er schließlich dort weitermachen möchte, wo er mit Kamerad Dannhauer angefangen hätte. „Wir haben schon viel in Zusammenarbeit erreicht“.

Abschließend gab Björn Bartram noch bekannt, dass aufgrund der momentanen Situation der Feuerwehrball, zu dem traditionell am ersten Dezemberwochenende geladen wird, ausfällt. Gleiches gilt für die sehr beliebte Weihnachtsfeier der Altersabteilung. „Aber vielleicht können wir ja zu einem Sommerfest einladen, wenn die Lage es zulässt“. Was mit den Jahreshauptversammlungen der Ortsfeuerwehren werden wird, soll in den nächsten Tagen mit Rolf Hellwig besprochen und nach einer gemeinsamen Lösung gesucht werden. „Vielleicht sollten wir alle um ein paar Monate verschieben.“ Abschließend bedankte er sich noch einmal bei seinem Stellvertreter, der jetzt Ortsbrandmeister ist, und dem Kommando sowie bei allen Kameradinnen und Kameraden für die Unterstützung.