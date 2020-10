Zwei Unfälle und Ölspur in Herzberg – Feuerwehr im Dauereinsatz

Am Mittwochvormittag wurde die Feuerwehr Herzberg zu drei Einsätzen im Stadtgebiet sowie auf die der gerufen. Das berichtet der Kreisfeuerwehrverband.

Feuerwehr-Einsatz in Herzberg: Ölspur in der Göttinger Straße

Die erste Alarmierung erfolgte demnach gegen 8.05 Uhr. In der Göttinger Straße war eine Ölspur gemeldet worden. Diese zog sich vereinzelt auch über angrenzenden Straßen bis zum Magisterberg. Die Verunreinigungen wurden mit Bindemittel abgestreut und zur Endreinigung der Fahrbahn eine Fachfirma hinzugezogen.

Unfall morgens am Auekrug: Auto fährt gegen Baum

Als die Einsatzkräfte noch an der ersten Einsatzstelle beschäftigt waren, erfolgte gegen 8.40 Uhr eine Alarmierung zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 in Richtung Gieboldehausen. Zwischen dem Industriegebiet Aue und dem Auekrug hatte der Fahrer eines Autos die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, kam von der Straße ab und kollidierte am Fahrbahnrand mit einem Baum. Glücklicherweise wurde er bei dem Unfall nicht in seinem Pkw eingeklemmt, so die Rettungskräfte: Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand er sich nicht mehr im Fahrzeug.

Die B27 musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt werden. Foto: Uwe Bock / Feuerwehr Herzberg

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle für den fließenden Verkehr ab und stellte den Brandschutz sicher. Die B27 musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt werden.

Auffahrunfall in Herzberg: Wohnmobil rammt Pkw

Gegen 12.07 Uhr wurde die Feuerwehr erneut zu einem Verkehrsunfall, diesmal auf der Osteroder Straße gerufen. An der Ampelkreuzung zur Von-Einem-Straße war es zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein Auto musste verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer eines dahinter fahrenden Wohnmobiles konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den anhaltenden Pkw auf. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen vor Ort und sicherte auch hier die Einsatzstelle ab. Die Fahrbahn wurde mittels Besen von den Resten des Unfalls gereinigt. Der Einsatz konnte nach wenigen Minuten beendet werden. ffw