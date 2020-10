Flirtkurs mit Rollentausch zur Rettung der Ehe

Viel Spaß trotz einer durch die Corona-Pandemie bedingten kleineren Gästerunde: Mit dem Theaterstück „Der Hahn im Strandkorb“ von Autorin Danielle Dutombé sorgt das Hoftheater Scharzfeld des Harzer Hofes für einen unterhaltsamen und unbeschwerten Nachmittag. Mit dem Stück präsentieren Petra Döring-Menzel, alias Petra/Petruschka, und Dieter Menzel als Mecki Messer (ein eifriger Messervertreter) einen vergnüglichen Spaß.

Wie ist das so mit einer Ehe nach 35 Jahren? Manchmal vielleicht genauso abgestumpft wie bei Petruschka und Mecki, die in ihren eingefahrenen Gewohnheiten leben. Ein Wochenende in El Arenal auf Mallorca soll es richten, doch der Kurztrip entpuppt sich zunächst als Flopp. Mecki hält an seinen Gewohnheiten fest und scheint sich auch für die Ideen und Wünsche seiner Frau zunächst nicht zu interessieren.

Während Petruschka euphorisch an dem eigens angemieteten Strandabschnitt mit der Nr. 69 alles vorbereitet, um die Ehe wieder in Schwung zu bringen, nörgelt ihr Mann herum oder beobachtet lieber andere Feriengäste und ihre Vorzüge. „Donnerwetter, die hat aber viel Holz… äh, auf’s Feuer gelegt“, sagt Mecki Messer eindeutig zweideutig beim Blick durch sein Fernglas, womit er in dem Moment sein Desinteresse an den Ausführungen seiner Frau nicht besser hätte zeigen können.

Dieter Menzel, alias Mecki Messer, beim Striptease. Foto: Herma Niemann / HK

Dennoch holt ihn seine Frau schnell wieder in die Realität zurück, als sie ihm einen eigens gemixten „Kater-Drink“, eine sogenannte „Prärie-Auster“ serviert. Mit viel Akribie und stoischer Ruhe hatte sie diesen Drink zuvor nach Rezept vorbereitet. Öl, Tomatensaft, Salz, Pfeffer, Eigelb, Cognac und Tabasco: bei jeder neu dazu gekommenen Zutat spürt und hört man den humorvoll vom Publikum geäußerten Ekel.

Ein Höhepunkt des Nachmittags ist ein Striptease von Dieter Menzel – der schicke Badeeinteiler blieb an – zu dem Schlager „Michaela“, bei dem das Publikum mitsummt und schunkelt. Aber auch das von Petruschka bestellte „Liebes-Menü“ mit Hummer für exquisite 100 Euro scheint zunächst ihren Plan nicht aufgehen zu lassen. Mecki vermisst seine geliebten Hülsenfrüchte-Mahlzeiten und denkt beim Weineinschenken auch nur an sich. Gerade diese Szene, in der die klischeehaft typischen Unterschiede zwischen Mann und Frau beim vermeintlich romantischen Essen zum Vorschein kommen, sorgt für viele Lacher im Publikum.

Flirten will gelernt sein: Beim Rollentausch nähern sich Petra und Mecki wieder einander an. Foto: Herma Niemann / HK

Erst ein Selbsthilfekurs, bei dem die beiden die erste Zeit ihrer Ehe noch einmal aufleben lassen sollen, bringt die Wendung. „Wenn wir gut sind, kommen wir in den Recall“, so Petra zu ihrem Mann. „In den Recall?“, hinterfragt Mecki. „Sind wir hier bei Dieter Fohlen?“ Dann ist ein Rollentausch angesagt. Dabei brilliert Dieter Menzel als Frau mit den dazu passenden Frauenkleidern. Gewollt übertriebene Gesten und eine fast absurd hoch klingende Stimme erinnerten an Szenen aus dem Filmklassiker „Manche mögen’s heiß“ mit Tony Curtis und Jack Lemmon. Am Ende wird wieder alles gut.

Und die humorvolle Moral von der Geschichte? Vielleicht hilft es, öfter mal in die „Kleider“ des anderen Geschlechts zu schlüpfen.