Feuer in Herzberg: Maschine der Papierfabrik brennt

Am Montagabend wurde die Feuerwehr Herzberg zu einem Brandeinsatz in die Andreasberger Straße gerufen. In der dortigen Papierfabrik war gegen 18 Uhr eine Maschine in Brand geraten.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits durch Löschversuche der Mitarbeiter sowie eine automatische Sprühflutanlage weitestgehend gelöscht worden. Die Feuerwehr löschte zusammen mit der Werksfeuerwehr die verbliebenen Glutnester ab und kontrollierte die Absauganlage mit Hilfe der Wärmebildkamera.

Gegen 20.15 Uhr konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden. Etwa 22 Einsatzkräfte waren vor Ort. ffw/mh