Möbel Nagel schließt seine Filiale in Herzberg

Ab sofort startet Möbel Nagel mit seinem totalen Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe. Nach über 45 Jahren wird die Filiale am Standort Herzberg, Hohe Straße 4, geschlossen.

„In Zukunft möchten wir uns ausschließlich auf unser Stammhaus in Lamspringe konzentrieren“, sagt Geschäftsführer Matthias Nagel. Die Verkaufsfläche muss in den nächsten Wochen besenrein geräumt werden. „Dafür brauchen wir dringend die Unterstützung unserer Kunden“, betont Nagel. „Es wäre schön, wenn wir in kürzester Zeit die Ausstellung in Herzberg leer verkaufen würden.“ Auch die Verkaufsflächen sollen veräußert werden.

Für Geschäftsführer Matthias Nagel ist die Schließung seiner Filiale eine große Herausforderung, sowohl zeitlich als auch organisatorisch. Selbstverständlich findet der Räumungsverkauf unter strengsten Hygiene-Vorgaben und Einhaltung der Corona-Richtlinien statt. „Die Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter steht im Vordergrund“, so Nagel.