Krieg im Harz: mit dem kleinen Sohn auf Beobachtungsposten

Der inzwischen verstorbene Scharzfelder Heimatkundler Heinrich Rögener hat 1970 seine Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs im Harz und den Einmarsch der Amerikaner in sein Heimatdorf aufgeschrieben. Sein Sohn Baldur Rögener, der heute in Baden-Baden wohnt, hat unserer Zeitung den ausführlichen Bericht seines Vaters zur Verfügung gestellt. Er habe die geschilderten Ereignisse teilweise selbst miterlebt, sagt der Sohn, damals sieben. Wir geben den Text hier gekürzt wieder.

Als wälze sich eine Völkerwanderung durch Scharzfeld während der ersten Apriltage 1945, so schien es. Tag und Nacht zog der Heerbann in rückwärtiger Marschrichtung in die Harzberge. Als Kampftruppe kaum noch zu werten. Unwillkürlich kamen einem die Worte: „Mit Mann, Ross und Wagen…” in den Sinn. Auszusprechen wagte es keiner. Die Bleichgesichter einer Arbeitsdienstkolonne, die wie von der Beichte kommende Konfirmanden anmuteten und wie kleine Kinder hinter den Militärfahrzeuge hingen, um mitgenommen zu werden, taten mir leid. (...) Unter gewaltigen Detonationen flogen Oder- und Eisenbahnbrücke in die Luft. (...) Für jeden, der unter dem Hitlerdruck den Verstand nicht ganz verloren hatte, war klar, dass der Krieg für uns verloren war und die gegnerischen Truppen bald einmarschieren würden.

Vater und Sohn beobachten die Truppen aus der Ferne

Es war der 10. April, die Frühlingssonne spendete behagliche Wärme. Im Nichtstun und Abwarten der Dinge lag ich auf dem Steinberg mit meinem kleinen Sohn unter einem Felsvorsprung in Deckung und beobachteten das Kriegsgeschehen in der Luft und horchten dem fernen Kanonendonner und den Einschlägen von Bomben. Gegnerische „Jabos“ hielten die Bevölkerung unten im Dorf in Angst und Schrecken. Die Feuerwalze der Front rückte immer näher. Über den Höhenzug des Rothenberges bei der „Pöhlder Ziegelei” rollten die ersten gegnerischen Panzer heran. Sie verschwanden hinter dem Pöhlder Wald, den sogenannten „Birken“. In Scharzfeld erwartete man sie über die Feldmark kommend. Sie kamen aber nicht wie erwartet, sondern rollten in das Dorf Pöhlde. Offensichtlich hatten sie von versprengten deutschen Truppen in Scharzfeld Kenntnis, konnten sie aber nicht genau ausmachen. (...) Dies alles aber war für uns vom Steinberg und von einem auf dem Rückzug befindlichen Fallschirmjägertrupp vom Schulenberg gut einzusehen. Durch ein Fernglas konnte man jeden einzelnen Panzerschützen erkennen.

Es verging der 11. April. Unendlich rollten die Panzer auf der alten Heerstraße entlang über Bartolfelde nach Osterhagen Richtung Nordhausen. Nach Scharzfeld kam keiner. Trauten sie diesem Höhlennest nicht? Da! „Bautz“, am späten Nachmittag bekommt die Jugendherberge am Schulenberg Artilleriefeuer von den Panzern. Der Beobachtungsstand der Deutschen war entdeckt worden. Die erste Granate war 100 m zu kurz gefeuert und sauste bei unserer damaligen Hauswirtin Gieseke in den Gemüsegarten hinter der Scheune. Ich bin dort gerade beim Holzhacken und 10 Meter vom Einschlag entfernt. Obstbäume, Staketenlatten und Dachziegel sausten durch die Luft. Mit dreckiger Visage stand ich da und sagte zu mir: „Schwein gehabt!“ Die nachfolgenden Granaten saßen jedoch haargenau. Der Jugendherbergsvater wurde verwundet.

Ein amerikanischer „Flitzer“ kommt angeschlichen

Bald darauf herrschte wieder eine unheimliche Ruhe. Ich ging zur Dorfmitte, um zu schauen, was sich tut. Sie schien wie ausgestorben. Ein Großteil der Einwohner befand sich im Luftschutz-Oderberg-Bunker. Die Wirtin Frau Hentis vom Gasthaus „Zur Tanne” stand vor ihrer Tür. Sonst war niemand zu sehen. Plötzlich kam die Hauptstraße von Pöhlde hinauf ein „Flitzer” (Willys MB „Jeep“) angeschlichen. Die Insassen, Soldaten in Tarnanzügen, hielten nach beiden Seiten Maschinenpistolen im Hüftanschlag. In Höhe vom Konsum hielten sie an und fragten die Frau Wassmann: „Wo wohnt hier der Bürgermeister?“ Sie antwortet: „Da, hier gleich das Eckhaus, da ist das Bürgermeisteramt!”. Deutete mit dem Finger darauf und fragte: „Wann kommen denn die Amerikaner?“ Die Gefragten gaben keine Antwort, lächelten und fuhren weiter. Als sie an der Frau Hentis und an mir vorbeifuhren, war ich überrascht und erkannte an ihren Stahlhelmen, dass es Amerikaner waren.

Vor dem Bürgermeisteramt – Haus Hesse – hielten sie an, stiegen aus und gingen in das Haus. Ich hinterher, um mich als „Empfangschef” anzubieten, war ja der Ratsschreiber. Ich hörte noch, wie sie das polnische Dienstpersonal, den Knecht und die Dienstmagd des Bürgermeisters, ausfragten, ob sie auch gut behandelt werden und ausreichend zu essen bekommen würden, was beide bejahten. Dann sah ich alle vier Maschinenpistolenläufe auf mich gerichtet und die Frage: „Du Bürgermeister?“ Ich erklärte ihnen, dass ich nicht der Bürgermeister sei und bat sie Platz zu nehmen. Doch sie umzingelten mich im Kreis mit ihren Maschinenpistolen und fragten, wo der Bürgermeister sei. Ich erklärte ihnen, dass er sich wahrscheinlich im Luftschutz-Oderberg-Bunker befände. Darauf der Befehl: „Du sofort den Bürgermeister holen!“ Ich ging. (...)

Amerikaner auf der Suche nach dem Bürgermeister

Vor dem Oderberg-Bunker wurde meine Hiobsbotschaft, dass „der Amerikaner“ bereits im Ort sei, mit Entsetzen aufgenommen. Niemand traute sich mit mir zurück ins Dorf. Der Bürgermeister selbst war zu den damaligen Dolomit Werken, um dafür Sorge zu tragen, dass die Stromleitungen zum Bunker wieder-instandgesetzt würden. Allein ging ich ins Dorf, um den Amerikanern zu melden, dass ich den Befehl den Bürgermeister zu holen zwar ausgeführt, aber den Bürgermeister nicht angetroffen habe. Ich hielt das für richtig zu sagen, um sie nicht zu verärgern und damit sie nicht drastische Maßnahmen ergreifen sollten.

Ehe ich jedoch von der Schützenstraße her die Hauptstraße erreichte, sehe ich, wie zwei Unteroffiziere der Fallschirmjäger – ich kannte sie vom Schulenberg – mit zwei Broten unterm Arm wie die Luchse am Bremkedamm entlanggeschlichen kommen. Sie hatten das Fahrzeug der Amerikaner erkannt! Gegenüber dem Konsum hüpften sie über die Bremkemauer in den Bach in Deckung. (...) Ich selbst legte mich erst mal flach, als sei ich gestolpert. Dann sah ich hinter dem Transformatorenhaus in der Bremke zuerst die Brote über die Bremkemauer segeln und dann hinterher im kühnen Sprung über die Straße hinweg die beiden Unteroffiziere der Fallschirmjäger, gebückt unter den Fenstern der eine zur Haustür der andere durch die Toreinfahrt im Bürgermeisteramt verschwinden.

Die erwartete Knallerei blieb jedoch aus. Aus dem Bürgermeisteramt, gleichzeitig auch Standesamt, kamen die vier Amerikaner wie Brautleute, allerdings mit erhobenen Händen. Sie waren von den beiden Fallschirmjägern überrumpelt. Wie zum Hohn als Hochzeitsgeschenk trug einer der Deutschen die Maschinenpistolen der Amerikaner auf seinem Arm und mit vorgehaltener Pistole mussten sie mit ihrem eigenen „Flitzer“ die Fahrt zur Einhornhöhle antreten, wo sich der Bataillon-Gefechtsstand der Deutschen befand.

„Die Jabos fegten immer tiefer über unsere Köpfe hinweg“

Als dieses Geschehen im Dorf bekannt wurde, ließ es bei den Verängstigten Furcht und Panik aufkommen. Man befürchtete Artilleriebeschuss von Pöhlde her, weil dieser von einem Offizier geführte amerikanische Spähtrupp nicht wieder zu seiner Einheit nach Pöhlde zurückkam. (...) Die Nacht verging. Der 12. April brach an. Immer noch erfolgte kein amerikanischer Einmarsch. (...)

Inzwischen war der 13. April herangekommen. Tags zuvor hatte es um Herzberg herum schwere Artilleriefeuer gegeben, die ich mir mit meinem siebenjährigen Sohn vom Steinberg her und der Fulge anschaute. Die Mama wusste nichts davon. (...) Auf unserem Beobachtungsstand unter den Felsen der kulturhistorischen Opferstätte des Steinbergs konnten wir alles übersehen. Als die Jabos aber immer tiefer über unsere Köpfe hinwegfegten und eine bestimmte Zielrichtung flogen, sagte ich zu meinem Buben: „Pass auf, gleich fallen Bomben und dann kracht es hier.“

Kaum ausgesprochen, dann hören wir schwere Bordwaffen rasseln. Vor uns, am Rande des Schmeerberges geriet ein mit Infanteriemunition beladener Bus in Brand. Unaufhörlich detonierte die Munition. In der „Unteren Roten“ gab es Tote und Verletzte. Diesen Anblick wollte ich meinem Buben ersparen. Ich ordnete den Rückzug an, vor allem, um aus der unmittelbaren Gefahrenzone zu gelangen. Es war schon leichtsinnig. Aber wie gesagt, die Mama wusste ja von nichts und der Bub hatte keine Angst. (...)

Schüsse prasseln auf den Dächern

Inzwischen war es Mittag am 13. April geworden und wir verspürten Hunger. Vom Schulenberg herunter durch die Gärten gelängten wir zur Mutti. Die hatte schon lange ängstlich gewartet. Dem Sohn hatte ich aber eingeschärft ja kein Wort zu sagen, wo wir überall gewesen seien, sonst würde ich ihn nicht wieder mitnehmen. Wir hatten gerade gegessen, da vernahmen wir durch das offenstehende Fenster – sie blieben immer offen wegen möglicher Detonationen von Kampfmitteln – das Anrollen von Panzern. Es konnten nur die gegnerischen sein. Sie kamen auf der Hauptstraße vom Bahnhof her, also von Barbis und nicht von Pöhlde . Warum? Weil sie zu sehr unter Beschuss gelegen hatten. Da setzte auch schon das schwere Maschinengewehrfeuer der deutschen Fallschirmjäger vom Schulenberg her ein. Es klapperten und prasselten die Dachpfannen im Dorf. Sehen konnte ich von meinem Fenster aus auch nicht viel und bedauerte, dass ich nicht auf dem Schulenberg saß. Aber ich durfte in dieser Situation meine Familie nicht verlassen und in dem Kampf hätte ich mich überhaupt nicht blicken lassen dürfen. Ich wäre sonst als Partisan erschossen worden. (...)

Amerikanische Panzer feuerten aus allen Rohren (...) Die Dorfstraße hinunter wurde aber auch geschossen. (...) Dann sah ich, wie vom Schulenberg her Leuchtspurgeschosse über das Dorf hinwegfegten. Ich war schockiert und fand es von unseren Soldaten unverantwortlich. Wollten sie es tatsächlich wahr machen, was Hitler angeordnet hatte, dem Feind nur verbrannte Erde zu hinterlassen? Da, schon stieg die erste Feuersäule aus dem Wohnhaus von Schirmers am Mühlengraben. Es trat eine Feuerpause ein. Man gestattete der örtlichen, freiwilligen Feuerwehr die Löscharbeiten am Hause Schirmer. Es brannte nur der Dachstuhl. Ich fand die Geste der Amerikaner sehr korrekt. Scheinbar hatten sie erkannt, dass die Zivilbevölkerung nicht kämpferisch gegen sie eingestellt war, sondern dass sie es mit regulären Kampftruppen der Deutschen zu tun hatten. Es trat auf beiden Seiten Ruhe ein. Sollte es die Ruhe vor dem Sturm sein? Hatten sich die Fallschirmjäger abgesetzt?

Bonbons, Schokolade – und Maschinengewehrfeuer

Da sich auf beiden Seiten nichts rührte, ging ich mit einem Hausmitbewohner, stets in Deckung, von der Schulstraße aus zum Kirchwinkel. Hier war es noch verhältnismäßig ruhig. Auf die Straße trauten sich nur wenige. Die meisten Einwohner befanden sich auch im Luftschutzbunker am Oderberg. Von der Bremkestraße her und im Hauptstraßen Abschnitt Bürgermeisteramt, Hentis, Konsum hörte man lautes Gebrabbel. Dort waren auch die amerikanischen Panzer aufgefahren. Als wir vom Kirchwinkel in die Bremkestraße einbogen, sehen wir sie dort stehen. Es bot sich uns ein eigenartiges Bild. War nun der Krieg vorbei, oder war es nur ein Manöver?

Die Panzer waren umringt von Zivilpersonen des Ortes, Frauen und Kinder. Der Herr Thiele stand mit seiner verheirateten Tochter, die ein Kleinkind auf dem Arm trug, vor seinem Haus auf der Straße und rief: „Leute, kommt doch nur heraus, der Amerikaner ist ja schon da, er tut euch nichts zu. Leute, der ist ja gar nicht so, er verteilt ja Bonbons, Schokolade und Keks!“ Der alte Herr hatte recht gesehen.

Mein Begleiter Gieseke wollte auch sogleich auf die Amerikaner zugehen. Ich hielt ihn jedoch zurück und sagte: „Nichts da, hiergeblieben! Wer weiß, was da noch kommt. Die Fallschirmjäger haben mir von Erledigen einiger Panzer erzählt. Wie weiß ich nicht!“ Ich hatte kaum ausgesprochen, da ging es: „Sst, sst, rrr“. Nochmal und nochmal. Ich lag sofort auf dem Straßenpflaster, robbte zur Hausecke von Fischer und rief meinen Begleiter zu mir. Er war kein Soldat gewesen und kannte die Verhaltensregel nicht. Vom Schulenberg her peitschte eine schwere Maschinengewehrgarbe nach der anderen über das Straßenpflaster. Der alte Opa Thiele sank getroffen zu Boden. Desgleichen seine Tochter mit dem Kind auf dem Arm. Der Opa war schwer verwundet. Tochter und Kind sofort tot.

Dann blieb es lange Zeit ruhig. Immer mehr Zivilbevölkerung scharte sich um die amerikanischen Panzer, deren Besatzung sich teils anschickte auszusteigen, um die Häuser nach deutschen Truppen zu durchsuchen. (...) Tags darauf, der Kriegslärm war verstummt, die Panzer abgerückt. Eine Fußtruppe hatte sich einquartiert und das Dorf besetzt (...).