Gieboldehausen. Ein Opelfahrer übersah am Sonntagmorgen beim Abbiegen ein anderes Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß. Der Unfallverursacher wurde dabei verletzt.

Unfall bei Gieboldehausen: BMW schleudert in Leitplanke

Zu einem schweren Unfall ist es am Sonntag auf der B27 bei Gieboldehausen gekommen. Das berichtet die Feuerwehr.

Ein Pkw-Fahrer wollte demnach gegen 10.15 Uhr bei Gieboldehausen mit seinem Opel die B27 in Höhe Marsfelder Berg überqueren. Er übersah einen aus Richtung Göttingen kommenden BMW. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der BMW in die Leitplanke schleuderte. Der Opelfahrer wurde beim Aufprall verletzt und mit dem Gieboldehäuser Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Gieboldehausen sicherten die Unfallstelle und streuten auslaufende Betriebsstoffe ab. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle einspurig vorbeigeleitet.