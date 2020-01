„Barada Street“: Comedy-Kleinkunst im Paradies im Siebertal

Der Paradies Kiosk im Siebertal präsentiert eine besondere Veranstaltung unter dem Motto: „Shows for successful Living“: Das englisch-kirgisische Comedy-Kleinkunst-Duo Barada Street tritt dort am Samstag, 18. Januar, auf. „Ein schlaksiger Hampelmann aus England und ein kirgisischer Kraftprotz kreieren die Wunderwelt von Barada Street“, heißt es in der Ankündigung. „Gemeinsam betören sie das Publikum mit Akrobatik, komödiantischen Einlagen, viel Charme und live gespielter Musik. Das internationale, preisgekrönte Duo verzaubere jedes Publikum und fülle Bühne und Straße gleichermaßen mit herzerwärmender Vertrautheit. Richard Kimberley, ein Schauspieler aus Großbritannien, und Juri Kussmaul , ein Akrobat aus Kirgisistan, haben sich auf einer Reise mit einem auf Fahrrädern durch Polen ziehenden Zirkus kennengelernt. 2013 wurde „Barada Street“ ins Leben gerufen. Während sie auf Fahrrädern durch die Alpen zogen, entwickelten sie durch Auftritte in Städten, die sie durchquerten, ihre eigene Show: Eine klassische Geschichte von einem halb nackten Muskelmann und einem dürren Helden, der den Tag rettet. Seitdem treten die beiden erfolgreich auf Festivals in ganz Welt auf. Die Veranstalter vom Paradies Kiosk versprechen „Richard und Juri werden Euch mit ihrer grandiosen Show verzaubern. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder