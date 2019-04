Unfallbilanz: Zwei Verletzte und 12.000 Euro Schaden

Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag im Landkreis Northeim. Wie die Polizei mitteilt, befuhr gegen 13.40 Uhr ein 79-jähriger Pkw-Fahrer in Katlenburg-Lindau die Northeimer Straße aus Northeim kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. In Höhe der Bahnhofstraße kam der Mann aus ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 69 -Jährigen. Beide Personen wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und mit einem Rettungswagen ins Northeimer Krankenhaus gebracht. Die beschädigten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

