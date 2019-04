Segelflieger starten mit Geldgeschenk in die Saison

Die Segelflieger des LSV Aue starteten jüngst wieder in die Saison. Es gab erste Übungsstarts, denn kein Segelflieger sollte in die neue Saison starten ohne einmal mit einem Fluglehrer gestartet zu sein. Dann konnten schon die ersten Piloten die Thermik am Harz für längere Flüge nutzen. Sie ließen sich mit dem Motorsegler in den Harz schleppen. Im vergangenen Herbst war das Triebwerk des Motorseglers ausgefallen mit einem irreparablen Schaden. es musste gegen ein neues getauscht werden. Plötzlich stand der Verein vor einer großen finanziellen Herausforderung. Doch dank der niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung, die 3000 Euro zur Neuanschaffung des Triebwerkes spendete, konnte der Verein den neuen Motor im Winter einbauen. Die Testflüge sind abgeschlossen und somit ist der Motorsegler als wichtiges Zugpferd im Luftsportverein wieder voll einsatzfähig. Davon konnte sich auch Herr Kurek als Vertreter der niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung bei einem Rundflug überzeugen.

Für die Flugschüler gab es zusätzlich einen Osterlehrgang. Sie haben sich im Winter mit Luftrecht, Navigation, Meteorologie, Aerodynamik, Technik, Verhalten in besonderen Fällen und mit dem menschlichen Leistungsvermögen beschäftigt. Wer neugierig ist, kann sich auf dem Flugplatz melden. Es gibt freie Ausbildungsplätze und an den Wochenenden besteht auch die Möglichkeit mitzufliegen.