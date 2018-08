Gesellige Stunden beim Sommerfest

Mit einem Frühstücksbüfett wurde das Sommerfest des Sozialverbandes Elbingerode am Vormittag eröffnet. Dann wurde in lustiger Runde erzählt und es wurden Volkslieder gesungen. Bei schönem Wetter haben die Besucher dann irgendwann das Fest einfach nach draußen verlagert. Dort spielten sie dann Bingo. Jeder Mitspieler konnte sich bei Bingorufen ein Preis aus der Tombola aussuchen. Natürlich gab es am Nachmittag auch Kaffee und Kuchen. Es war wieder ein gelungenes Fest so wurde von den Mitgliedern und Gästen gesagt.

