Herzberger findet Vermissten hockend am Straßengraben

Der seit Freitagnachmittag vermisste 33 Jahre alte Braunschweiger wurde gefunden. Dem Mann geht es den Umständen entsprechend gut, teilt die Polizei mit.

Über das Wochenende suchten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren, der Polizei und drei Rettungshundestaffeln nach dem Vermissten. Selbst der Einsatz eines Polizeihubschraubers führte zunächst nicht zum Auffinden der Person. Dank Zeugenhinweisen verlagerte sich die Suche später in den Bereich Eichholz.

Aufgrund der Beschreibung des Gesuchten in einer Pressemitteilung der Polizei und der Veröffentlichung in den örtlichen Medien erkannte am Montagmorgen ein Herzberger den Vermissten. Dieser hockte am Straßengraben in der Straße Am Eichholz. Eine Polizeistreife holte den Mann ab, er befindet sich jetzt in ärztlicher Behandlung. fal/mh