Mitgelaufen beim Keiler Run: ein Mann, ein Schlamm, eine Mission

Dreckig, schlammig und nur etwas für echte „Wildschweine“ – die sechste Auflage des Harzer Keiler Runs hielt allen Erwartungen stand. Rund 1 200 Teilnehmer hatten sich am Sonntagvormittag auf die anspruchsvolle Strecke rund um Hörden begeben. Auf sie warteten 12,5 km oder 25 km, entweder bei der Frischlingsfährte oder der Keilerfährte. Egal in welcher Variante, die vielen Hindernisse und den Schlamm mussten alle bezwingen.

Es ist dieser eine Moment, in dem ich mich frage, ob das alles wirklich eine gute Idee war. In drei Meter Höhe auf einer schmalen Holzwand zu sitzen und Krämpfe in beiden Beinen zu haben – es gibt angenehmere Situationen. Zum Glück hält der quälende Moment wirklich nur einen Augenblick an, dann kraxel ich die Palisade hinab und laufe einfach weiter. Weiter der Medaille entgegen, dem Ziel und der Gewissheit, ein echter Keiler zu sein. Aufgeben steht nicht auf dem Plan, weder bei mir noch bei allen anderen Teilnehmern des 6. Harzer Keiler Runs.

Doch der Reihe nach. Los geht die Mission Keiler Run im Januar, als mich Mitorganisator Stefan Henkel fragt, ob wir denn nicht direkt von der Strecke berichten wollen. Wir, mein Kollege Arne und ich, wir wollen! Unser Trainingszustand weist einige Unterschiede auf, aber für mich steht ohnehin von Anfang an fest: Ankommen ist wie gewinnen.

„Die Entdeckung der Langsamkeit steht auf dem T-Shirt des Läufers vor mir... das ist genau mein Tempo.“ Robert Koch, freut sich über eine Begegnung auf der Strecke

Kein Zurück mehr

Natürlich bereite ich mich vor, sammel Kilometer und laufe im Training bei den Keiler Kids mit. Reichlich mulmig ist mir dennoch, als wir inmitten der Meute am Start stehen. 12,5 Kilometer warten auf uns, das muss zu schaffen sein. Der Countdown läuft, ich tausche mich noch mit anderen Läufern aus, dann gibt es kein Zurück mehr.

Über einen schmalen Stieg geht es das erste Hindernis hinauf, noch vor der offiziellen Zeitnahme. So wird das Feld perfekt entzerrt, Wartezeiten an den folgenden Hindernissen gibt es so gut wie gar nicht. Der Start hat allerdings auch zur Folge, dass ich Arne schon nach fünf Metern auf der Strecke aus den Augen verliere. „Ich bin halt gut ins Laufen gekommen“, erzählt er hinterher. Ihm sei es gegönnt, seine Form stimmte wirklich. Nach deutlich weniger als zwei Stunden war er bereits im Ziel und hat Platz 38 belegt – Respekt!

Ich nehme mir vor, mein eigenes Rennen zu laufen und finde zum Glück bald Begleitung. Die Entdeckung der Langsamkeit steht auf dem T-Shirt des Läufers vor mir... das ist genau mein Tempo. Nach einem kurzen Hallo habe ich meine Rotte auf Zeit gefunden. Tim, der mit dem T-Shirt, ist zusammen mit Annina im Duo unterwegs, jetzt bilden wir ein Trio.

Wichtige Hilfe

Wie wichtig es ist, mit mehreren Leuten unterwegs zu sein, merke ich an den Hindernissen. Ob bei der Rutschpartie am Hang oder beim Klettern über Strohballen, Holzlatten und einen Lkw, man hilft sich gegenseitig, wo man nur kann. Da eine Hand zum Hochziehen, da eine Räuberleiter zum Abstützen, die Kameradschaft untereinander ist überwältigend.

Der vielbeschworene Schlamm lässt natürlich auch nicht lange auf sich warten. Die Kiesgrube wird zur Schlammgrube mit kräftigem Untertauchen, der Dreck sitzt jetzt wirklich überall. In klammen Klamotten geht es weiter, bergauf und bergab dem Herzberger Schloss entgegen. Dicke Holzscheite müssen geschleppt, schmale Pfade bezwungen werden. Richtig fies sind die Treppen hinauf zum Schloss, meine Oberschenkel brennen.

Vom Trio zum Duo zum Trio

Unterwegs verliert Tim etwas den Anschluss, dafür gesellt sich später Marco zu Annina und mir. Zum Glück geht es vom Schloss aus fast nur noch bergab, die Kilometer zehren allerdings gewaltig an der Kondition. Da ist die Abkühlung in den Fischteichen fast schon willkommen. Die sogenannte Keilersuhle ist eines der Highlights. Dreckig, schlammig, eklig und von jeder Menge Zuschauern belagert. Mit lautem Jubel wird jeder Sprung in den Matsch begleitet.

Das Positive: Das Ziel ist jetzt nicht mehr weit. Das Negative: Meine Kräfte sind so gut wie aufgebraucht. Als wenig später die fiese Holzwand lauert, merke ich das auf unangenehme Weise. Egal, jetzt heißt es kämpfen und beißen! Wie im Tunnel laufe ich die letzten Meter, klettere auf dem Sportplatz die letzten Hindernisse hinauf und hinunter. Dann ist es geschafft! Keine Frage, viele Teilnehmer waren schneller unterwegs, doch entscheidend ist eins: der Kampf mit sich selbst – und die vielen tollen Momente unterwegs. Mein Fazit: Keiler Run – Geiler Run!