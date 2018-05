Gieboldehausen Bei der Kollision mit einem Pkw ist ein Radfahrer am Mittwoch gegen 16.20 Uhr in Gieboldehausen schwer verletzt worden. Der 13-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Laut Polizei übersah der Junge beim Linksabbiegen aus unbekannten Gründen das entgegenkommende, vorfahrtberechtigte Auto einer 44-Jährigen. jk