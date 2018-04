Zigaretten für mehr als 10 000 Euro erbeutet

Herzberg In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte bei einem Einbruch in den Supermarkt an der Dr.-Frössel-Allee Zigaretten im Wert von über 10 000 Euro gestohlen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Notausgangstür und schlichen sich im Markt in den Kassenbereich. Hier brachen sie die Türen zu zwei Behältnissen auf, in denen hunderte Zigarettenschachteln lagerten. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher wieder durch die aufgebrochene Tür. Bei dem Einbruch entstand laut Polizei ein Sachschaden von circa 2 000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch in der Nähe des Einkaufsmarktes auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden dringend gebeten, sich unter Telefon 05551-70050 zu melden.