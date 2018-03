Licht, das aufblüht

Herzberg In der Karwoche lädt die Christuskirche wieder zu besonderen Gottesdiensten ein. Am Gründonnerstag wird um 19 Uhr ein Tischabendmahl in der Kirche gefeiert. Dabei wird an festlich gedeckten Tischen in der Kirche an das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern und der Gefangennahme im Garten Gethsemane...