Das Gesundheitswesen hierzulande stinkt gewaltig zum Himmel, wann wird die Politik endlich reagieren und unser Gesundheitswesen wieder in die richtige Richtung lenken!? Schluss mit den Privatisierungen der Krankenhäuser, der Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegedienste. Das war einer der größten Fehler, der seitens der Politik getroffen wurde!

Die genannten Einrichtungen sind staatlich zu führen und nicht von Profitgeiern, die sich nur die Taschen voll füllen wollen. Dass das die Beschäftigten unzufrieden und krank macht, braucht doch niemanden zu wundern! Dass wir in unserem reichen Deutschland einen Pflegemangel haben, wen wundert’s, bei den miserablen Arbeitsbedingungen und Unterbezahlungen. Attraktiv sind Pflegeberufe heutzutage auf gar kein Fall. Liebe Patienten und Angehörige, beschwert Euch ruhig, aber doch dann bitte an den richtigen Stellen und nicht beim überlasteten Pflegepersonal! Sie gehen täglich an ihre Grenzen, machen sich seelisch und körperlich für uns Patienten kaputt! Beschwerden an die Geschäftsleitung? Naja, verfolgt wird es doch in den wenigsten Fällen. Melden, Hören, Vergessen und dann zur gewohnten Tagesordnung übergehen, mehr passiert doch nicht.

Beschwerden müssen an die Kostenträger gehen, sie zahlen schließlich die Behandlungskosten, daher liebe Kostenträger, sperrt doch einfach mal die Augen auf und schaut über den Tellerrand, wofür ihr unsere staatlich verpflichtenden Abgaben ausgebt.

Birgit Johannsen, Seesen