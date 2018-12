Was könnte man mit den Millionen machen

Viel wird getan, um den Klimawandel weltweit abzuschwächen. Kunststoff als Wegwerfprodukt soll stark eingeschränkt werden. Die CO2-Grenzwerte sollen bis 2030 drastisch gesenkt werden. Es bleibt zu hoffen, dass Deutschland hier nicht nur die Vorreiterrolle einnehmen wird. Die Maßnahmen nach der Klimakonferenz von Kattowitz sind löblich, aber reicht das? Leider betragen die Rüstungsausgaben weltweit in diesem Jahr nach einer Veröffentlichung im Mai mindestens 1,7 Billionen Euro. Ich möchte jetzt gar nicht aufzeigen, was man mit diesem Geld alles an vernünftigen Projekten hätte anfangen können. Aber allein die CO2-Belastung für die Produktion und den Betrieb dieser Fahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe usw. wird gar nicht erwähnt, weil diese Dinge absolut notwendig sind. Gibt es auch Fahrverbote für Panzer, die große Mengen an Schadstoffen ausstoßen?

Sicher sind diese Gedanken naiv. Aber gerade zu Weihnachten kommt der Wunsch nach Frieden auf und die Gedanken, Geld für Dinge auszugeben, die mit immer ausgefeilterer Technik doch nur zerstören und Leid verbreiten können, erscheinen absurd. Was könnte man mit 125 Millionen Euro anfangen, die man zur Verfügung hätte, wenn die Instandsetzung der Gorch Fock tatsächlich nur 10 Millionen Euro gekostet hätte.

Volker Wille, Herzberg