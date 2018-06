Zu „Musikgemeinde Osterode hatte zu Konzert in die Stadthalle eingeladen“

Welch ein Ereignis! Dank unserer zahlreichen englischen Gäste herrschte am Wochenende in der Innenstadt von Osterode ein Trubel wie lange nicht mehr.

Das Ereignis in der Stadthalle am 27. Mai 2018 wird sicherlich bei den meisten Zuhörern als großer Erfolg in Erinnerung bleiben.

Ein Grußwort seitens der Stadt wäre zu Beginn der Veranstaltung bestimmt nicht verkehrt gewesen.