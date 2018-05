Vernünftige Fahrer werden nicht bemerkt

Ja, viele Motorradunfälle enden tödlich. Und es gibt, wie in jeder Gruppe, auch bei den Bikern leider genug, die ihr Gehirn zu Hause lassen, wenn sie den Sturzhelm aufsetzen. Ich bin auch jahrelang Motorrad gefahren und habe mich zuletzt von diesen Rasern auf zwei Rädern so bedrängt gefühlt, dass ich nicht mehr in den Harz gefahren bin.

Die andere Seite ist jedoch, dass nach wie vor an der Mehrzahl der Motorradunfälle Autofahrer Schuld sind. Autofahrer zum Beispiel, die gesundheitlich eigentlich nicht mehr in der Lage sind, ein Kfz zu führen; Autofahrer, die beim Fahren SMS schreiben; Autofahrer, die durch extrem unsicheres, langsames Fahren nicht nur Motorradfahrer zum Überholen reizen.

Ich gehöre zu denen, die sich, egal ob mit Auto oder Motorrad, im Großen und Ganzen an die Verkehrsvorschriften halten.

Wie oft wurde ich von Autofahrern bedrängt, weil ich mich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielt; wurde deswegen überholt – mit knappem Abstand, weil ja Gegenverkehr kam. Wie oft kommen mir Autos auf meiner Fahrbahn entgegen, weil die Fahrer selbst die leichtesten Kurven nicht kriegen. An meinem einzigen (zum Glück glimpflich verlaufenen) Unfall war eine Autofahrerin schuld.

Es ist halt so, dass die Raser immer auffallen.

Die vernünftigen Fahrer und Fahrerinnen, die die große Mehrheit darstellen, werden nicht bemerkt, weil sie keinen Anlass geben, sich aufzuregen. Die pauschale Schelte gegen Motorradfahrer hilft niemandem.

Sie mag sogar noch die selbsternannten Verkehrserzieher zu gefährlichen Manövern verleiten, um die bösen Biker in die Schranken zu weisen.