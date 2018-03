Zu viele unnötige OPs und Untersuchungen

Der Artikel kann so nicht unwidersprochen stehenbleiben.

Bettenmangel besteht in der BRD – im Vergleich zum europäischen Ausland – nun wahrlich nicht. In keinem Land der Erde werden so viele (unnötige?) Hüft- und Kniegelenksprothesen implantiert, wie bei uns in Deutschland, nirgendwo werden so viele (unnötige?) Herzkatheteruntersuchungen durchgeführt, wie bei uns. Allein in Berlin stehen mehr MRT-Geräte (= Kernspintomographen-Geräte zur Organuntersuchung ohne Strahlenbelastung) als in ganz Italien!

Schön, dass Krankenhäuser privatisiert wurden, sie wären sonst lange pleite. Ob mit den Patienten allerdings eine Rendite erwirtschaftet werden sollte, steht auf einem anderen Blatt.

Spezialisierung ist notwendig, weil dadurch eine optimierte (?) Behandlung erfolgen kann. Ob man für die Verlegung/Transport der Patienten einen RTW benötigt, bezweifle ich.

Warum sind die vorhandenen Bettenkapazitäten nicht ausreichend? Weil Patienten im Krankenhaus liegen, die da nicht hingehören: Ist der Hausarzt nicht erreichbar, wird der Rettungsdienst angerufen, man kommt dann ja auch schneller an die Reihe in der Notfallambulanz und wird prompt stationär aufgenommen. Das Seniorenheim weist auch mal schnell einen Patienten ein, man will ja keinen Unterlassungsfehler begehen.

Der kassenärztliche Notdienst, der das verhindern könnte, ist so, wie er von der KV (Kassenärztliche Vertretung) aufgestellt ist, eine Lachnummer.

Das ganze System ist madig und bedarf dringend einer umfassenden Neuaufstellung. Ob unserem neuen Minister Spahn das gelingt?