Geht so soziale Demokratie?

Es gibt wohl kaum eine effektivere Möglichkeit das Vertrauen von Kunden bzw. Wählern zu verspielen, als ihnen immer wieder die gleichen hohlen Versprechungen zu präsentieren oder sie in Fragen von allgemeinem Interesse vor vollendete Tatsachen zu stellen.

Die avisierte Fusion der Sparkassen Osterode, Bad Sachsa, Duderstadt, Münden soll „ihre Präsenz vor Ort […] erhalten, ihre Beratungsqualität und -intensität […] erhöhen und so die Verbundenheit mit den Bürgern und auch mit der Wirtschaft […] stärken (s. HarzKurier v. 17. März 2018, S. 1).

Ähnlich klang es bei jeder Schließung einer Filiale in den letzten Jahren.

Sinngemäß in gleicher Weise wurden im Vorfeld der Fusion der Landkreise Osterode und Göttingen die Bürger damit vertröstet, dass sich daraus natürlich keine Verschlechterungen (Bürgernähe etc.) ergäben. Wenn Verbesserungen zu erwarten sind, warum werden sie dann nicht konkret benannt?

Vermutlich wird z.B. Vieles für den Kunden und den Sparkassenangestellten schlechter: ein einziger Kundenberater geht dann möglicherweise seiner Tätigkeit heute in Osterode, morgen in Duderstadt, übermorgen in Hann. Münden und im Vorbeifahren noch kurz in Bad Sachsa nach.

Nahezu aus heiterem Himmel wird der Bürger mit der Schließung gleich mehrerer Schulstandorte im Altkreis Osterode konfrontiert – Ende vermutlich offen. Nach großspuriger Ankündigung einer vollständigen Erneuerung des Osteroder Schwimmbades wird plötzlich der beinahe genauso vollständige Rückbau bekanntgegeben. Was soll eine junge Familie z.B. noch dazu motivieren, sich hier niederzulassen?

Auf Beruhigung der Kunden abzielende warme Worte wie im Falle der beabsichtigten Sparkassenfusion wirken nicht mehr wie beabsichtigt. Die Nichtfinanzierbarkeit von Einrichtungen wie zeitgemäße und wohnortnahe Schulen oder der angemessenen Renovierung des Osteroder Schwimmbades mutet vor dem Hintergrund der Spitzengehälter von Topmanagern und -stars unserer Gesellschaft als mindestens skandalös an.

Ist den Führungskräften, die die angesprochenen Entwicklungen maßgeblich vorantreiben eigentlich klar, dass sie mit ihrem Verhalten die Bürger massenhaft in die Arme radikaler Parteien und Gruppierungen treiben und damit einen großen Teil der Verantwortung für die weiter fortschreitende Spaltung unserer Gesellschaft tragen?