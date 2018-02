Tanja Lenz-Ahrens, per E-Mail

Die OBS Hattorf ist eine junge Schule mit ganz viel Herz. Sie lebt durch ihre Schüler und ihre tollen Lehrer. Was möchte man mehr, als dass die Kinder lernen und Spaß dabei haben. Und das ist an dieser Schule so. Jeder ist mit viel Engagement dabei. Meine Tochter liebt diese Schule und auch unser Sohn soll noch die Möglichkeit haben, diese Schule zu besuchen.

Ganz klar: Die OBS Hattorf muss bleiben!