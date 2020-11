Ihr Wahlrecht nutzen – nicht mehr und nicht weniger sollten die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Sachsa am kommenden Sonntag. Denn die Teilnahme an einer Wahl, wie in diesem Fall der eines neuen Bürgermeisters in der Uffe-stadt, ist aus meiner Sicht demokratisches Grundrecht wie auch Pflicht gleichermaßen.

Freie und unabhängige Wahlen sind leider in unserer eigentlich so aufgeklärten Welt keine Selbstverständlichkeit mehr. Man mag sich allein gar nicht vorstellen, welche Diskussionen im Südharz geführt werden könnten in Bezug auf den hohen Anteil von Briefwählern, würden wir uns wie die US-Amerikaner bei der Wahl ihres neuen Staatsoberhauptes anstellen. Wichtig ist hier vor Ort eben, dass möglichst viele ihr Votum abgeben. Denn betrachtet man die vielfältigen und zum Teil auch sehr großen Herausforderungen, vor denen der neue Bürgermeister stehen wird, ist es eben notwendig, dass möglichst viele der stimmberechtigten Bad Sachsaer ihrem Favoriten den Auftrag dazu erteilen.