Eine sinnlose Aktion

Man mag von dem Wissmann-Denkmal im Bad Lauterberger Kurpark halten, was man will – aber nichts rechtfertigt die mutwillige Beschädigung fremden Eigentums. Ob links motiviert, rechts motiviert oder gänzlich unmotiviert: Das Beschmieren von Gegenständen jedweder Art mit Farbe (oder auch das Bewerfen mit Farbbomben) ist schlichtweg eine Straftat und ein mit viel Aufwand und hohen Kosten behaftetes Ärgernis für jeden Eigentümer, ganz gleich ob es sich dabei um eine Kommune, einen Verein oder eine Privatperson handelt.

Ich kann und will einfach nicht verstehen, was solchen Vandalen durch den Kopf gehen muss. Denn – sollte im konkreten Fall des Wissmann-Denkmals eine politisch motivierte Tat dahinter stecken – ändert sich an der eigentlichen Thematik doch durch solche sinnlosen Aktionen überhaupt nichts.

Ganz im Gegenteil: Wieder muss die Kommune viel Geld in die Hand nehmen, um das Denkmal und die beschmierten Tafeln zu reinigen – und das wird sie laut eigenen Aussagen auch. Die Kontroverse um Wissmann und das Denkmal ist damit aber nicht geklärt – weder jetzt noch nach der Reinigung. Ihre Meinung dazu hätten die Täter sicher auch anders zum Ausdruck bringen können.

Nicht weniger sinnlos wäre die Aktion allerdings, wenn die Vandalen einfach aus purer Langeweile und Übermut gehandelt hätten.