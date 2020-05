Schnelle Wissenschaft

Eine unbekannte Seuche geht um und versetzt die Welt in Angst und Schrecken. Und die erschütternden Bilder von schwer Erkrankten, Toten und der medizinischen Katastrophe in vielen Länder lassen jeden mit gesundem Menschenverstand erkennen, dass es sich hier nicht um eine „kleine Grippe“ handelt, wie manche Ignoranten behaupten. Deutschland ist bislang bloß verhältnismäßig glimpflich davon gekommen, aber der Virus ist gefährlich und heimtückisch. Bei all den schlimmen Nachrichten finde ich es gleichwohl erstaunlich und auch Mut machend, wie schnell Wissenschaftler weltweit und oft in internationaler Kooperation seiner Funktionsweise Stück für Stück auf die Schliche kommen. Wie lange hat zum Vergleich da die Erforschung von AIDS gedauert. Zwar stehen die Forscher bei Covid-19 noch am Anfang, aber sie haben doch schon vieles herausgefunden über die Verbreitung und die mögliche Bekämpfung der Krankheit. Auch Mediziner aus unserer Region sind daran beteiligt.

Wir als Zuschauer in diesem Kampf sollten uns klar machen, dass es mit Sicherheit Rückschläge gegeben wird, etwa bei der Entwicklung eines Impfstoffes. Und dass auch Irrtümer, Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten wichtiger Teil des wissenschaftlichen Prozesses sind – und kein Indiz für Ahnungslosigkeit oder gar einer großangelegten Verschwörung, wie manche Aluhut-Träger behaupten. Auch seine Ansicht angesichts neuer Erkenntnisse zu ändern, gehört dazu. Das letzte, was Forscher brauchen, sind Negativ-Kampagnen der Boulevardpresse.