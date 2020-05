Gläubige sind endlich wieder vereint

Die Gebete vieler Gemeindemitglieder wurden nicht nur erhört – sie können sogar wieder im wahrsten Sinne des Wortes als Glaubensgemeinschaft stattfinden. Wie überall in Deutschland bereitet sich auch der Kirchengemeindeverband „Kapellenfleck im Harz“ auf die Wiederaufnahme der Gottesdienste vor.

Nach vielen Wochen, in denen nur Kirchenglocken, Kerzen und Gebete Zeichen der Einigkeit waren, können die Gemeindemitglieder, die Kirchenvorstände, Pfarrer und Pastoren nun wieder gemeinsam ihrem Glauben nachgehen. In Zeiten der Corona-Pandemie, wo sich sicher viele nach göttlichem Beistand gesehnt haben – und wo die Isolation vielen ebenso zusetzte, ist die Freude, wie es Walkenrieds Pfarrer Heiner Reinhard auch schreibt, riesengroß, Gottesdienste wieder feiern zu dürfen. Ja, genau der Unterschied zwischen dem was ich möchte – und dem, was ich darf, ist in den vergangenen Wochen ein entscheidender und wird es wohl auch noch eine ganze Zeit bleiben.

So groß eben auch die Freude darüber ist, dass man sich als Gemeinde wieder real sehen kann, so wichtig ist aber auch die Erkenntnis, dass die Kirche in diesen Tagen digitaler geworden ist – und es auch bleiben sollte. Natürlich kann wie in vielen anderen Bereichen das Internet manches nicht ersetzen, es kann aber ergänzen. Das digitale Angebot ist sicher auch passend, um manchem, der aus welchen Gründen auch immer nicht den Weg in die Kirche findet, diese zu sich nach Hause zu holen.