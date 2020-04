Halten Sie bitte Abstand

Viele Menschen fürchten sich davor, sich mit dem neuartigen Corona-Virus zu infizieren – diese Angst ist mehr als verständlich. Deshalb halten sich laut des Media-Newsletters wohl auch weit mehr als 90 Prozent der Bevölkerung an die Hygiene- und Verhaltensregeln – trotz des sommerlichen Wetters. Einige wenige aber vergessen die aktuelle Lage, genießen die Sonne, ohne beispielsweise den vorgegebenen Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Menschen einzuhalten – und zwar gleichzeitig in jede Richtung. 1,50 Meter, das sind etwa zwei Armlängen. Nur wenn dieser Abstand eingehalten wird, entsteht um jeden von uns ein „Vakuum“ von gut zehn Quadratmetern.

Wenn wir also diese Krise überstehen und zu einem annähernd normalen Leben zurückfinden wollen, müssen alle, die soziale Kontakte vermeiden können, diesen Abstand einhalten. Nur dann kann eintreten, was die Queen am Sonntag in ihrer Ansprache sagte:

„Wir sollten uns trösten, dass wir zwar noch mehr zu ertragen haben, aber bessere Tage zurückkehren werden: Wir werden wieder bei Freunden sein; wir werden wieder bei unseren Familien sein; wir werden uns wieder treffen.“