Glauben Sie nicht alles

Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis das Corona-Virus auch in einem Pflegeheim im Altlandkreis Osterode auftreten und sich ausbreiten würde. Am Sonntagnachmittag schließlich erreichte uns die Nachricht, Pflegekräfte und Bewohner der Villa Juesheide in Herzberg seien positiv getestet worden. Auch der ambulante Pflegedienst sei betroffen.

Diese Nachricht bereitet den betroffenen Menschen Sorgen und Ängste. Auch andere Altkreisbewohner, vor allem in Herzberg, und uns stimmt diese Nachricht traurig. Dennoch müssen wir als Tageszeitung darüber berichten – aktuell und umfassend, geprüft und bestätigt, sachlich und fundiert – um die Leserschaft zu informieren und aufzuklären. Und um schnell aufkommenden Gerüchten entgegenzuwirken.

Im aktuellen Fall des Pflegeheims in Herzberg wurde dann am Montag in sozialen Netzwerken unter anderem schnell behauptet, die Einrichtung würde komplett evakuiert. Das Heim aber wird nicht evakuiert – jetzt nicht und auch in Zukunft nicht, bestätigte Landkreis-Sprecher Ulrich Lottmann auf unsere Nachfrage hin.

Also nochmals der Appell: Bitte beteiligen Sie sich nicht an wilden Spekulationen und teilen Sie keine katastrophalen Szenarien. Stattdessen sollten nur gesicherte Informationen, deren Inhalte geprüft und bestätigt sind, weitergegeben werden. Sie könnten sonst den Domino-Effekt auslösen – eine Lawine der Panik, deren Folgen mitunter chaotische Zustände entstehen lassen.

Und bitte glauben Sie nicht alle Informationen, die Sie erreichen. Ein nicht geringer Teil dieser sogenannten Top-Nachrichten ist oftmals falsch, denn Krisenzeiten sind Zeiten für Fehlinformationen.

Fazit: Bitte handeln Sie gerade in Zeiten wie diesen umsichtig, verantwortungsbewusst sowie mit Herz und Verstand.