Auf Gleichstellung aufmerksam machen

Seit etwas mehr als 100 Jahren gehen auch Frauen in Deutschland an die Urne. Das Wahlrecht haben sie sich mühsam erkämpft. Ein anderer Punkt der einstigen Initiative, aus der der Weltfrauentag entstand, war die Gleichstellung von Frau und Mann. Diese ist in der Bundesrepublik rein rechtlich vollzogen. Doch die Unterschiede im Alltag sind – obwohl jedes Jahr nicht nur am Internationalen Frauentag darauf aufmerksam gemacht wird – noch immer da.

Dass Frauen beispielsweise weniger Geld als ihre männlichen Kollegen verdienen, müsste eigentlich längst Geschichte sein. Ein Fünftel weniger sind es laut der Gewerkschaft Verdi. Da stehen schon mal mehrere Hundert Euro im Monat nicht zur Verfügung, die unter anderem vielleicht für eine private Altersvorsorge genutzt werden könnten. Außerdem geht es auch um Anerkennung für die gleiche Arbeit.

Hinzu kommt, dass in eher schlechter bezahlten Jobs meist mehr Frauen als Männer arbeiten. Wenn ich jemanden im Krankenhaus oder im Seniorenheim besuche, treffe ich fast nur Frauen, die sich um das Wohl der Patienten beziehungsweise Bewohner kümmern.

Im Kindergarten und in der Grundschule hatte ich damals ausschließlich Erzieherinnen und Lehrerinnen – auch daran hat sich eher wenig geändert, zumindest im Ländlichen. So schaute sich neulich Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne die Fotos auf einer Übersicht aller Betreuerinnen in der Kindertagesstätte in Barbis an. Es waren, wenn ich mich recht erinnere, nur Frauen.

Aber wie kann man Männer in Berufe etwa in der Erziehung oder Pflege locken? Mit höherer Bezahlung für alle, und eben nicht nur für Männer. Bessere Arbeitsbedingungen sollte es außerdem geben, um diese Branchen attraktiver für alle Geschlechter zu machen. Stichwort: Work-Live-Balance, also Arbeits- und Privatleben in Einklang zu bringen.

Allein in der Arbeitswelt ist noch viel zu tun, um Gleichstellung zu erreichen. Darauf muss immer wieder aufmerksam gemacht werden; nicht erst wieder beim Frauentag am 8. März 2021.