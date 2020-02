Private Aufrüstung

Die Schreckschusspistole im Nacht­schränk­chen, der Gummiknüppel neben dem Bett – und im Schuppen liegen irgendwo auch noch versteckt „Andenken“ aus den Weltkriegen: In Deutschlands Haushalten schlummern mehr Waffen, als man vielleicht denkt. Bester Beleg dafür sind die Zahlen an Munition und Waffen, die jährlich bei den Kommunen von Privatpersonen zur Verschrottung abgegeben werden. Im den Jahren 2018 und 2019 waren es allein beim Landkreis Göttingen insgesamt 429 Schusswaffen; Messer und andere Gegenstände wie Luftgewehre nicht eingerechnet.

Rechnet man auch noch die in den vergangenen Jahren stetig angestiegene Zahl an beantragten kleinen und großen Waffenscheinen in der gesamten Bundesrepublik hinzu, wirkt es schon so, dass im privaten Bereich eher ein neues Auf- statt Abrüsten stattfindet. Allerdings ist der Besitz einer Waffe nicht gleichbedeutend mit schlechten Absichten, nicht jeder Sportschütze oder Jäger ist ein potenzieller Attentäter. Dennoch werden diese beiden Gruppen reglementiert, müssen beispielsweise nachweisen, dass sie Waffen und Munition vernünftig lagern und überhaupt erst zum Führen dieser berechtigt sind.

Problematisch sind vor allem die Waffen, die illegal erworben wurden, die aus welchen Gründen auch immer unsachgemäß gelagert werden – und die, die vielleicht nur für ein sehr fragwürdiges Gefühl der eigenen Sicherheit in den eigenen vier Wänden sorgen. Wer aus solchen Gründen Pistole, Gummiknüppel oder Messer daheim liegen hat, der sollte ernsthaft darüber nachdenken, sie verschrotten zu lassen.